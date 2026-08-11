Lampard tend la main à Alonso à Chelsea

Le parcours de Mykhaïlo Mudryk au cours des derniers mois peut se résumer à un long voyage fait d'attente et de tentatives pour retrouver le bon chemin. L'ailier ukrainien, qui avait rejoint Chelsea comme l'un des plus grands talents montants de son pays et l'un des joueurs les plus prometteurs d'Europe de l'Est, n'a pas réussi à concrétiser les ambitions qui avaient accompagné son transfert au club londonien.

Chelsea lui-même n'était pas en meilleure posture, l'équipe n'ayant pas obtenu le succès escompté, tandis que Mudryk s'est retrouvé éloigné des terrains après sa suspension liée à une affaire de dopage, ce qui a poussé le club à chercher une issue appropriée pour le joueur, qui pourrait passer par un prêt lors du mercato actuel.

Après une longue période d'absence, Mudryk a commencé à entrevoir une lueur d'espoir quant à la possibilité de relancer sa carrière footballistique. L'ailier ukrainien, connu pour son style audacieux et ses tatouages marquants, a enfin eu l'occasion de retrouver le terrain lors du match amical de Chelsea face à la Juventus.

Bien que sa participation ait été limitée, le simple fait de disputer de nouvelles minutes sous le maillot de Chelsea a constitué une étape importante pour lui, avant que ce sentiment ne se renforce lors de ses apparitions face à Milan et à Johor.

Le temps de jeu total de Mudryk lors de ces matchs n'a atteint que 16 minutes, en raison de sa longue absence des compétitions officielles, son dernier match officiel remontant à novembre 2024.

La suspension pour dopage met sa carrière à l'arrêt

Le parcours footballistique de Mudryk s'est brusquement interrompu après qu'il eut été reconnu impliqué dans une affaire liée à la consommation de produits dopants, ce qui a d'abord conduit à une suspension de quatre ans, l'empêchant de pratiquer le football ou de s'entraîner au niveau professionnel.

Mais le joueur ukrainien n'a pas accepté l'idée de s'éloigner du football de cette manière, refusant que la suspension marque la fin de sa carrière au plus haut niveau.

Durant sa période d'absence, Mudryk a poursuivi ses entraînements de manière individuelle sur un terrain appartenant à un club non professionnel de Londres, tentant de conserver sa forme et d'attendre l'occasion qui lui permettrait de revenir sur les terrains.

Et bien que son nom soit resté au cœur des débats pour diverses raisons, notamment son apparition liée au jeu « Counter-Strike », sa détermination à revenir a enfin commencé à porter ses fruits durant l'été 2026.

Xabi Alonso cherche une issue pour Mudryk

Avec un grand nombre de joueurs au sein de l'effectif de Chelsea, ainsi que le besoin de l'équipe d'apporter des changements à sa ligne d'attaque, Xabi Alonso cherche à réduire la taille du groupe et à réorganiser ses cartes, face à certains problèmes liés à la préparation de la nouvelle saison.

Mudryk figure parmi la liste des joueurs que Chelsea espère prêter à l'un des clubs européens, afin de lui offrir une occasion régulière de jouer et de retrouver progressivement son niveau après cette longue période d'absence, selon ce qu'a rapporté le quotidien espagnol «AS».

Le nom de Mudryk a été associé à un transfert vers Coventry City, l'équipe récemment promue en Championship anglaise sous la direction de Frank Lampard, mais l'option d'un transfert vers Strasbourg, en France, a commencé à prendre de l'ampleur ces derniers temps.

Le soutien financier que Chelsea pourrait apporter pourrait constituer un facteur favorisant la finalisation du transfert du joueur vers le championnat français, dans le but de lui offrir un environnement propice pour retrouver son niveau et obtenir un temps de jeu régulier.

En revanche, les médias anglais, dont la chaîne britannique « BBC », indiquent que Mudryk préfère rester en Angleterre, avec l'espoir de rejoindre l'un des clubs de Premier League.

Le joueur suscite également l'intérêt d'autres clubs en Italie, ce qui signifie que son avenir reste ouvert à plusieurs options durant le mercato actuel.

Un long contrat qui maintient l'optimisme de Chelsea quant à son avenir

Malgré tout ce que Mudryk a traversé au cours de la dernière période, Chelsea conserve un certain optimisme concernant l'avenir du joueur, d'autant que son contrat avec le club court jusqu'en 2031.

Le plus grand défi pour l'ailier ukrainien reste de retrouver sa forme physique et technique, puis d'obtenir une véritable occasion de jouer régulièrement, que ce soit au sein de Chelsea ou à travers une nouvelle expérience de prêt.

Après de longs mois d'absence, la carrière de Mudryk semble se trouver à un nouveau tournant : soit ce retour en amical marque le début du chemin vers la reconquête de son talent, soit il représente une première étape vers un départ de Chelsea, à la recherche d'une occasion qui remettra sa carrière sur les rails.