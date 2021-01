Lampard déçu par son limogeage de Chelsea

Frank Lampard a reconnu avoir accueilli avec déception la nouvelle de son licenciement de Chelsea.

Frank Lampard a déclaré qu'il était «déçu» de se voir refuser la chance de faire avancer .

La légende des Blues a été limogée par Chelsea lundi, 18 mois après avoir été nommée suite à la décision du club de se séparer de Maurizio Sarri.

Malgré son statut de meilleur buteur du club, Lampard n’était pas à l’abri d'un choix radical de son président Roman Abramovich. Et c'est ce qui s'est produit.

Chelsea avait plutôt bien commencé la saison, mais une mauvaise série de résultats a fait glisser les Blues à la neuvième place de la et cela a entraîné le départ de Lampard.

Abramovich a publié une déclaration rare pour réagir au limogeage de Lampard, affirmant qu'il entretenait «une excellente relation personnelle» avec son ancien manager et affirmait que ce dernier «serait toujours chaleureusement accueilli à Stamford Bridge».

Lampard, de son côté, a choisi Instagram lundi soir pour briser son silence et commenter ce dénouement défavorable. "Ce fut un immense privilège et un honneur de coacher Chelsea, un club qui a été une grande partie de ma vie pendant si longtemps", a-t-il écrit. "Tout d'abord, je voudrais remercier les fans pour l'incroyable soutien que j'ai reçu au cours des 18 derniers mois. J'espère qu'ils savent ce que cela signifie pour moi."

Lors de la nomination de Lampard, Chelsea faisait l'objet d'une interdiction de transfert et avait vu Eden Hazard quitter ses rangs. "Lorsque j'ai accepté ce rôle, j'ai compris les défis qui m'attendaient dans une période difficile pour le club de football", a-t-il ajouté. Je suis fier des accomplissements que nous avons eus et je suis fier des joueurs des joueurs de l'Académie qui ont fait leur entrée dans la première équipe et ont bien performé. Ils sont l'avenir du club. Je suis déçu de ne pas avoir eu le temps cette saison de faire avancer le club et de l'amener au niveau supérieur. Je tiens à remercier M. Abramovich, le conseil d'administration, les joueurs, mon équipe d'entraîneurs et tous les membres du club pour leur travail acharné et leur dévouement, en particulier en ces temps sans précédent et difficiles. Je souhaite au club et à l'équipe plein succès à l'avenir."

Chelsea devrait agir rapidement pour remplacer Lampard, l'ancien coach du Borussia Dortmund et du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel est pressenti pour prendre ses rênes. Tuchel, 47 ans, pourrait être nommé cette semaine, son premier match pourrait être la rencontre avec les Wolves en Premier League mercredi.