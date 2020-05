Lampard a profité du confinement pour faire de l'analyse vidéo

Perfectionniste, l'entraîneur de Chelsea a profité du temps à sa disposition pour regarder de nombreux matches, en vue d'une éventuelle reprise.

Pour l'heure, aucune date n'a été arrêtée concernant la reprise de la . Seule certitude, clubs et instances sont déterminés à imiter la et permettre à la saison 2019-20 d'aller à son terme Outre-Manche. En attendant d'être fixé, Frank Lampard, entraîneur de , s'est confié sur la manière dont il a vécu le confinement. Sans surprise, l'ancienne légende des Blues a profité de celui-ci pour travailler, notamment en regardant beaucoup de matches.

"Nous avons une très bonne équipe d'analystes"

"J'ai regardé beaucoup de matches de cette saison, en me concentrant sur des parties de l'équipe que je veux toujours améliorer. Parfois, quand vous avez match après match, vous ne pouvez pas réfléchir, vous êtes toujours tourné vers l'avenir. Mais j'ai eu le temps de le faire", a-t-il confié pour le site officiel du club.

"Nous avons une très bonne équipe d'analystes et nous pouvons rassembler des vidéos et des idées pour l'avenir. Cela m'aide dans ma planification, dans la façon dont nous allons nous entraîner, dans la façon dont cela va se présenter", a ensuite ajouté le technicien, déterminé. Pour rappel, avant l'arrêt de la Premier League, Chelsea pointait à la 4ème place du classement, et était donc provisoirement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.