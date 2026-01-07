Lamine Yamal surpasse enfin Ousmane Dembélé

Le jeune attaquant du Barça a vu sa cote grimper en flèche ces douze derniers mois, décrochant la deuxième place du Ballon d'Or, derrière la star du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé. Étrangement, le dernier lauréat de cette prestigieuse récompense ne figure pas dans ce top 100.

Yamal a connu une année chargée. Après avoir remporté la Liga avec le FC Barcelone, l'Espagnol a encore accéléré sa progression sous la houlette de Hansi Flick, devenant le joueur clé et le véritable atout des Blaugrana, sur et en dehors du terrain. Il a même lancé sa propre chaîne YouTube, qui a déjà dépassé le million d'abonnés en quelques jours seulement. Issu du célèbre centre de formation de La Masia, le jeune talent a suscité une grande satisfaction au sein de la direction du Barça, qui affiche une satisfaction sans bornes face à son ascension fulgurante. L'Observatoire du football CIES a estimé la valeur du jeune homme de 18 ans à la somme astronomique de 343 millions d'euros (297 millions de livres sterling). Il devance ainsi Erling Haaland (221 millions de livres sterling) et Kylian Mbappé (174 millions de livres sterling).

Le seul joueur à avoir été jugé meilleur que Yamal – Dembélé du PSG – est étonnamment absent du top 100. Malgré l'obtention de la plus prestigieuse récompense individuelle du football, le joueur de 28 ans ne surpasse pas Alessandro Bastoni de l'Inter Milan, 99e du classement, dont la valeur est estimée à 62 millions d'euros (53 millions de livres sterling). Le Français a couronné une année 2025 exceptionnelle en recevant le prix « The Best » de la FIFA, qui vient s'ajouter à son Ballon d'Or, sa Ligue des champions, son titre de champion de Ligue 1, sa Coupe de France et sa Supercoupe de France. Cette nouvelle survient alors que beaucoup s'interrogent sur l'avenir de Dembélé au PSG. Le champion du monde n'a disputé que 15 matchs toutes compétitions confondues cette saison et peine à rester en forme, les blessures ayant gâché une grande partie de sa carrière européenne. Certaines rumeurs évoquent même un possible départ de la capitale cet été, Arsenal étant un club potentiellement intéressé en Premier League.