Lamine Yamal, ses incroyables chiffres de précocité

Lamine Yamal vient d’écrire une très belle page de l’histoire de la sélection espagnole. A seulement 16 ans, il établit 3 records pour sa première.

En déplacement ce vendredi à Tbilissi dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, l’Espagne s’est baladé en infligeant une défaite (1-7) à la Géorgie. Cette rencontre a vu Lamine Yamal honoré sa première sélection avec la Roja. Entré en jeu à la 77ème minute, L’ailier gauche du FC Barcelone s’est illustré par une performance idyllique. En effet, Yamal a participé à l’écrasante victoire de l’Espagne en inscrivant le dernier but des hommes de Luis De La Fuente.

Je vis un rêve en ce moment

« Je vis un rêve en ce moment, je suis très heureux et je remercie mes coéquipiers et l'entraîneur de m’avoir donné confiance, ainsi que tous ceux qui m’ont aidé tout au long de mon parcours Je suis très satisfait de ma décision. Le chemin sera très long avec l’Espagne et j’espère que nous pourrons gagner beaucoup de choses ensemble » a déclaré Lamine Yamal après son baptême de feu réussi. Une joie justifiée puisque le jeune attaquant vient de rentrer définitivement dans l’histoire du football espagnol et européen en s’offrant 3 records pour sa première.

3 records pour son baptême de feu

A seulement 16 ans et 57 jours, Yamal devient ainsi le plus jeune joueur a porté la tunique de l’Espagne. Il dépasse ainsi une autre pépite du FC Barcelone, Gavi (17 ans et 62 jours). Grâce à son premier en sélection, Yamal est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Roja. Par la même occasion, le natif est devenu le plus jeune buteur de l’histoire en qualification de l’Euro.