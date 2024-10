Lamine Yamal ou Mbappé ? La comparaison qui fait mal

Real Madrid vs Villarreal

Lamine Yamal a reçu les plus grands compliments de la part de la légende barcelonaise Rivaldo, qui l'a comparé à Mbappé.

Rivaldo, une légende barcelonaise de son époque, a donné son avis sur Yamal, qui n'a eu que 17 ans en juillet, son niveau actuel et le potentiel qu'il a pour devenir une superstar à long terme.

Même à son jeune âge, Yamal est sans doute le joueur le plus important de Barcelone, ayant également joué un rôle énorme dans la victoire de l'Espagne à l'Euro 2024 pendant l'été. Il est nominé pour le Ballon d'Or, aux côtés de Kylian Mbappé et Vinicius Junior - ce dernier est favori pour le remporter.

"C'est un grand joueur. Je l'admire parce qu'il a une personnalité malgré son jeune âge. Mais il a déjà un très, très haut niveau. Je pense qu'il est déjà au niveau de Mbappé et de Vinicius. Et selon sa personnalité, je pense qu'il a encore beaucoup à montrer. Il va aller très, très loin", a déclaré Rivaldo, via Marca.

"Vous voyez Yamal et il joue avec joie. Il aime le football. Si vous ajoutez à cela le fait qu'il a déjà remporté le Championnat d'Europe, cela fait de lui un joueur qui fera la différence pour l'avenir. J'en suis convaincu."

Avec 10 buts et passes décisives à son actif en 10 apparitions avec Barcelone jusqu'à présent, Yamal cherchera à en faire plus lorsque les Catalans affronteront Alaves en Liga dimanche après-midi. Après cela, le football des clubs fera une pause pour les matches de la Ligue des Nations de l'UEFA, l'Espagne affrontant le Danemark et la Seria lors de deux matchs à domicile consécutifs.