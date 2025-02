Lamine Yamal meilleur joueur du monde ? Les mots forts

Le Barça a connu une saison 2024-25 très prometteuse jusqu’à présent et est bien placé pour réussir dans toutes les compétitions.

L’équipe de Hansi Flick a déjà remporté la Supercoupe d’Espagne et visera d’autres titres avant la fin de la campagne.

Selon Sport, l’icône du club Rivaldo a réfléchi à la situation actuelle du Barça et a admis qu’il s’attend à ce qu’ils soient au moins des prétendants à la Ligue des champions.

« Je pensais qu’il était trop tôt pour parler du favoritisme du Barça. J’ai dit qu’il faudrait du temps pour être à nouveau vainqueur de la Ligue des champions en raison de tout ce qui s’est passé ces dernières années, avec les moments très difficiles, les changements d’entraîneurs, les problèmes au sein du club… Mais maintenant, ils jouent très bien. Leur football éblouit les fans et le monde entier, qui prennent à nouveau plaisir à regarder l’équipe jouer. Il y a beaucoup de matches devant nous, mais aujourd’hui, je vois Barcelone avec de bonnes chances d’aller loin dans cette Ligue des champions et avec une chance d’être champion. »

C’est l’attaque du Barça qui a fait ses preuves jusqu’à présent, et Rivaldo s’attend à ce que le trio de départ composé de Robert Lewandowski, Lamine Yamal et Raphinha continue d’être décisif.

« Lewandowski, Yamal et Raphinha ont tout pour former un trio qui marque l’histoire du Barça. La façon dont ils jouent montre que l’équipe est également très unie. De l’extérieur, on peut voir que les joueurs sont connectés, concentrés et sans égo au sein de l’équipe. »

Rivaldo a également parlé de Lamine Yamal en particulier, dont il s’attend à ce qu’il devienne bientôt le meilleur joueur du monde.

« Il joue comme s’il avait 25 ans, avec beaucoup d’expérience – il joue avec facilité. On a déjà dit que la saison prochaine, il portera le maillot numéro 10. Avec la personnalité qu’il a, il sera sûrement bientôt candidat au titre de meilleur joueur d’Europe et du monde. C’est un joueur que j’admire, j’aime son style de jeu. C’est un joyau du Barça, un garçon qui mérite tout le bien qu’il fait pour la personne qu’il est. On voit qu’il est humble, il ne laisse ni la célébrité ni l’argent lui monter à la tête, et j’admire vraiment les joueurs qui ont ce genre d’attitude.