Lamine Yamal, la très mauvaise nouvelle

Les déplacements du FC Barcelone au RCDE Stadium sont toujours des événements brûlants, et la tension est d'autant plus grande ces trois dernières années. Les Blaugrana ont remporté deux fois le titre de champion d'Espagne au RCDE Stadium, la première fois ayant même été marquée par une invasion de terrain par les supporters locaux. Cet été, la star de l'Espanyol, Joan Garcia, a rejoint le club catalan pour 25 millions d'euros et devrait être la cible de la colère des supporters. Les Pericos ont mis en place des mesures de sécurité supplémentaires afin d'éviter tout incident.

Lamine Yamal absent de l'entraînement deux jours avant le match contre l'Espanyol

Lamine Yamal figure parmi les joueurs les plus impopulaires à l'Espanyol. L'international espagnol ne s'est toutefois pas entraîné jeudi en raison d'un rhume. MD et Sport assurent qu'il sera quasiment apte à jouer contre l'Espanyol samedi soir, mais la préparation est loin d'être idéale. L'entraîneur Hansi Flick a pour habitude de ne pas sélectionner les joueurs indisponibles la veille, ce qui signifie que Lamine Yamal doit prouver sa forme physique vendredi.

Gavi et Andreas Christensen, absents de longue durée, seront indisponibles pour un certain temps, tandis que Pedri devrait être apte à jouer contre l'Espanyol après avoir manqué le dernier match de l'année 2025. Le statut de Dani Olmo et Ronald Araujo est plus incertain.

Le premier n'a toujours pas reçu le feu vert pour reprendre la compétition après sa luxation de l'épaule – il a participé à quelques entraînements avec le groupe cette semaine. Araujo a repris l'entraînement après quatre semaines d'absence, mais les informations sont contradictoires quant à savoir s'il sera réintégré progressivement après la Supercoupe d'Espagne ou s'il fera son retour dans le groupe samedi.