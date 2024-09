Lamine Yamal, la très bonne nouvelle

Osasuna vs FC Barcelone

Le Barça a battu Getafe mercredi et remporte sa septième victoire en sept matches en Liga.

La rencontre n'a pas été simple pour les leaders du championnat, qui ont également vu Lamine Yamal sortir à la fin du match sur un coup.

La sensation de 17 ans était de nouveau titulaire dès le début et a fini par jouer 90 minutes à l'Estadi Olimpic. Cependant, il a pris un coup dans les dernières minutes et au coup de sifflet final, on l'a vu boiter avec précaution.

Naturellement, cela a suscité des craintes chez les supporters du Barça, en particulier à l'approche des matchs contre Osasuna, Young Boys et Alaves avant la trêve internationale. Heureusement, il semblait en bonne santé, des sources du club rapportant qu'il n'y avait pas de blessure.

Quoi qu'il en soit, il serait peut-être préférable que Lamine Yamal soit au repos contre Osasuna samedi, même s'il va bien. Pour un joueur de 17 ans, il a beaucoup joué au football en ce début de saison, donc Barcelone devrait s'inquiéter d'un risque accru de blessures.