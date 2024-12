Lamine Yamal, la sanction est terrible

De grosses sanctions sont en route pour les supporters du Real Madrid qui ont insulté Lamine Yamal.

Malgré les critiques sur le temps qu’il a fallu aux autorités pour identifier et agir contre les coupables, il semble que des sanctions soient en route pour les supporters du Real Madrid qui ont insulté Lamine Yamal, Raphinha, Ansu Fati et Alejandro Balde pendant le Clasico.

Les autorités ont désormais identifié un « certain nombre de supporters », selon Relevo, et sont prêtes à infliger des sanctions. Normalement, ces amendes impliqueraient une amende de 4 000 € et une interdiction de stade pendant un an. Cette amende sera portée à 5 000 € pour deux supporters qui ont directement insulté Lamine Yamal, en raison du fait qu’il est un enfant.

Le Real Madrid a coopéré avec les autorités pour identifier les coupables et a demandé l’expulsion de deux membres, mais jusqu’à présent aucune autre mesure n’a été prise contre les membres – ils devraient le faire. Les joueurs de Barcelone ont eu le dernier mot ce soir-là, remportant une victoire 4-0.