Lamine Yamal et Shakira, le jackpot à 14 millions d'euros

Dans une série de photos devenue virale, partagée avec ses 14 millions d'abonnés, l'attaquant apparaît de dos, face à cette spectaculaire propriété moderne et sa piscine étincelante.

Yamal s'offre un bien immobilier de luxe

Construite en 2012, la propriété se composait initialement de trois bâtiments distincts s'étendant sur 353 mètres carrés, avec des piscines intérieure et extérieure, un court de tennis privé et même un studio d'enregistrement autrefois utilisé par Shakira elle-même. Lorsque Shakira et Piqué ont annoncé leur séparation en 2022, la villa a rapidement été mise en vente à 14 millions d'euros (12,5 millions de livres sterling). Malgré un intérêt international, elle est restée sur le marché pendant plus de deux ans. L'une des résidences les plus petites a finalement été vendue séparément, ramenant le prix total à 11 millions d'euros (9,5 millions de livres sterling), une somme qui a de quoi faire tourner les têtes. Le quotidien espagnol Mundo Deportivo avait précédemment affirmé que Yamal avait emménagé et pris possession des lieux, prévoyant apparemment de s'installer avec son cousin et un ami proche. La jeune star préparerait également d'importants travaux de rénovation et investirait une somme considérable pour réaménager la maison selon ses goûts et son style de vie.

À l'intérieur de la somptueuse nouvelle demeure de Yamal

On rapporte qu'elle compte six chambres et cinq salles de bains. La maison principale s'ouvre sur un vaste espace de vie baigné de lumière grâce à ses baies vitrées offrant une vue imprenable sur la Méditerranée. L'extérieur comprend des pelouses impeccables, une terrasse privée au bord de la piscine et un élégant espace lounge idéal pour recevoir. Il a été suggéré que Yamal pourrait transformer l'ancien studio d'enregistrement de Shakira en salle de jeux ou en cinéma privé. Cet emménagement dans l'une des propriétés les plus emblématiques de Catalogne intervient quelques mois seulement après la signature, en mai, d'un contrat pharaonique de six ans avec le FC Barcelone. Ce contrat lui rapporterait environ 30 millions d'euros (26 millions de livres sterling) par saison, une somme astronomique pour un joueur encore adolescent. Cela le place parmi les footballeurs les mieux payés au monde, avec des gains potentiels atteignant jusqu'à 180 millions d'euros (157 millions de livres sterling) à la fin de son contrat. Et ce n'est pas tout. Grâce à sa notoriété mondiale grandissante et à une série de contrats publicitaires lucratifs, Forbes estime que le revenu annuel total de Yamal pourrait atteindre 43 millions de dollars (32 millions de livres sterling), de quoi lui assurer une place parmi l'élite financière du sport, aux côtés de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Jude Bellingham.

Des blessures assombrissent les célébrations.

Pourtant, si la publication Instagram laissait entrevoir une vie de rêve, les choses n'ont pas été aussi rose pour Yamal sur le terrain. Le jeune joueur souffre d'une blessure à l'aine, vraisemblablement une pubalgie, une affection chronique et réputée difficile à traiter qui a touché plusieurs joueurs de haut niveau, dont Lionel Messi. Selon des informations en provenance d'Espagne, le Barça craint que le problème ne devienne chronique s'il n'est pas pris en charge avec soin.

« La pubalgie est compliquée », a admis Messi lors d'une interview accordée à la radio Club 94.7 de Buenos Aires en 2019. « J'en souffre depuis un certain temps, je m'entraîne peu et je ne peux pas jouer tous les matchs. Ce n'est pas un problème qui se résout du jour au lendemain. Je me sens mieux maintenant, mais je ne suis pas encore guéri et j'ai toujours besoin de soins. »