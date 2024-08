Lamine Yamal et Cristiano Ronaldo Jr, l'incroyable collab

Lamine Yamal a posté sur les réseaux sociaux une photo de lui aux côtés du fils de la légende du Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

Yamal est actuellement en vacances après avoir mené l'Espagne à la victoire lors de l'Euro 2024 en juillet. L'adolescent devrait reprendre l'entraînement de pré-saison à Barcelone à la fin du mois. L'ailier s'est associé au fils de Cristiano Ronaldo pour une photo pendant ses vacances.

Yamal a connu une ascension fulgurante, alors qu'il n'a fait ses débuts chez les seniors que l'année dernière. Depuis, le jeune homme de 16 ans a disputé plus de 50 matches avec le FC Barcelone et compte déjà 14 sélections avec l'Espagne. Il a notamment joué un rôle clé lors de l'Euro 2024.

Yamal a également posté un cliché sur une Story Instagram le montrant portant un maillot du Brésil, qui appartiendrait à Raphinha, un coéquipier du Barca, alors qu'il se trouvait sur un terrain de football à cinq avec Ronaldo Junior, entre autres.

Ronaldo Junior joue actuellement pour Al-Nassr, tout comme son père, et le jeune homme de 14 ans fait partie de l'équipe de jeunes du club. Il est possible que Yamal et lui partagent le même terrain à l'avenir si Ronaldo Jr continue de progresser.

Yamal devrait jouer un rôle majeur dans l'équipe première du FC Barcelone la saison prochaine, ayant déjà changé son numéro de maillot pour le 19, l'un des anciens numéros de Lionel Messi au club.