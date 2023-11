Lamine Yamal déçu par Lewandowski ? Il s'exprime enfin

Cette semaine, un incident survenu lors de la victoire 2-1 du FC Barcelone sur Alaves a fait couler beaucoup d'encre.

Robert Lewandowski a semblé refuser un high-five de Lamine Yamal, ce qui a déçu certains supporters de l'attaquant polonais.

Lewandowski a déclaré qu'il s'agissait d'un "incident anodin" et qu'il n'y avait aucune rancœur entre lui et Lamine Yamal. Le jeune homme de 16 ans l'a également réaffirmé (via Diario AS) lorsqu'il a été interrogé à ce sujet après la victoire 3-1 de l'Espagne sur Chypre jeudi, un match au cours duquel il a marqué.

"Il l'a déjà expliqué. Ce sont des choses qui se passent sur le terrain. Comme avec n'importe quel coéquipier, nous nous entendons très bien et il y a une très bonne ambiance dans le vestiaire.

Il ne fait aucun doute que les tensions sont vives sur les terrains de football, et c'est souvent le cas avec les coéquipiers comme avec les adversaires. Le FC Barcelone n'est pas inquiet de cette situation, même s'il espère que tout le monde va maintenant passer à autre chose.