Lamine Yamal, ça va trop loin

Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a salué Lamine Yamal après la percée de l'Espagnol cette année.

Yamal a reçu des éloges de tous côtés au cours de l'année écoulée et Deco a rejoint le mouvement en affirmant que le jeune de 17 ans jouerait déjà pour les meilleures équipes de Barcelone de l'histoire. Yamal a joué un rôle déterminant dans le triomphe de l'Espagne à l'Euro 2024 et est le favori pour couronner l'année en remportant le Trophée Kopa 2024.

Yamal a conservé sa forme de l'été jusqu'à la nouvelle saison, avec cinq contributions au but en quatre matchs de Liga pour Barcelone. On sent déjà que les Blaugrana dépendent de l'adolescent, mais Deco affirme qu'il ne ressent pas la pression de représenter les géants espagnols. C'est cette résilience mentale qui, selon l'ancien milieu de terrain du Barça et de Chelsea, distingue Yamal des autres.

"Plus que son talent technique, Lamine Yamal est très fort d'un point de vue mental", a déclaré Deco. "C'est ce qui le distingue des autres. Il ne ressent pas le poids de représenter le Barça et la sélection nationale sur les grandes scènes. Il jouerait pour les meilleures équipes du Barça de l'histoire."

L'équipe d'Hansi Flick, en tête de la Liga après quatre victoires en quatre matchs, retrouve l'action après la trêve internationale avec un déplacement à Gérone dimanche.