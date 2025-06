Lamine Yamal Ballon d'Or à la place de Dembélé, la grosse arnaque

Paris Saint-Germain vs Arsenal

Gavi soutient son coéquipier barcelonais Lamine Yamal pour remporter le Ballon d'Or devant la star du PSG Ousmane Dembélé.

La course au prestigieux Ballon d'Or 2025 est bel et bien lancée après une fin de saison nationale et continentale palpitante. Plusieurs grands noms se considèrent comme en mesure d'être sacrés meilleurs joueurs de la planète.

Mohammed Salah a réalisé une nouvelle saison record avec Liverpool, champion de Premier League, tandis que Dembélé, vainqueur de la Coupe du monde, a inscrit 33 buts pour le Paris Saint-Germain, triple vainqueur de la Coupe d'Europe, qui a marqué l'histoire en savourant son premier titre européen.

L'international brésilien Raphinha a réalisé une saison exceptionnelle avec le Barça, remportant trois trophées, tandis que son coéquipier Yamal est devenu une superstar mondiale à seulement 17 ans.

Gavi estime que le jeune prodige mérite le Ballon d'Or. Il a déclaré à Tot Costa sur Catalunya Radio : « Dembélé a réalisé une saison incroyable et devrait certainement figurer parmi les trois premiers, mais ce que Lamine a réalisé cette saison est exceptionnel, un joueur unique.»

Yamal a inscrit 14 buts et délivré 16 passes décisives pour le Barça, champion en titre de la Liga, en 2024-25. Il a depuis signé un nouveau contrat, qui pourra être signé à ses 18 ans en juillet, et l'avenir s'annonce prometteur pour les Blaugrana.

Gavi est très clair, lorsqu'on lui demande ce que le Barça doit faire pendant le mercato estival : « Nous avons une excellente équipe et nous n'avons pas vraiment besoin de beaucoup de recrues. En recruter un ou deux dépendra des performances. On verra. On pourrait peut-être recruter quelqu'un en pointe, mais c'est le rôle de Deco. »

Le Ballon d'Or 2025 sera remis au Théâtre du Châtelet, dans le centre de Paris, le 22 septembre, en présence d'artistes emblématiques du football mondial.