Lamal ou Messi, Xavi a tranché

Xavi a refusé de comparer Lamine Yamal à Lionel Messi après que l'adolescent a marqué un but magnifique contre Majorque.

Le jeune homme a marqué un but brillant à la 73e minute pour aider le FC Barcelone à s'assurer une victoire 1-0 sur Majorque en Liga vendredi. Yamal a réalisé un moment de magie à l'intérieur de la surface de réparation de Majorque en s'échappant sur son pied gauche et en décochant une frappe digne de Lionel Messi qui a atterri dans la lucarne opposée.

Après le but, le jeune prodige a été comparé à la superstar argentine par de nombreuses personnes, dont l'entraîneur de Majorque Javier Aguirre, mais Xavi a réfuté ces affirmations.

Une révélation

Lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur du FC Barcelone a déclaré : "N'importe qui perdrait face à Messi. Nous parlons du meilleur joueur de l'histoire de ce sport, il ne devrait pas être comparé à d'autres." Il a ajouté : "Aujourd'hui, il n'a pas été très bon dans les face-à-face et il n'était pas dans son meilleur jour, mais il a récupéré le ballon et a marqué un grand but. Il a donc encore fait la différence avec un but qu'il a inventé".

L'ailier de 16 ans a été une révélation pour les géants catalans cette saison. Il a participé à 37 matches toutes compétitions confondues, au cours desquels il a inscrit six buts et délivré sept passes décisives.