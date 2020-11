L'Allemagne évalue le futur de Löw

La DFB a annoncé une réunion suite à la lourde défaite contre l'Espagne 6-0, qui a remis en cause le futur du sélectionneur champion du monde en 2014.

Joachim Löw aura "du temps et une distance émotionnelle" pour faire face à la défaite stupéfiante de l' contre l' , mais Oliver Bierhoff mène une évaluation de l'avenir de l'équipe nationale. La pression monte sur le sélectionneur, vainqueur de la en 2014, Low après le renversement sensationnel de 6-0 en UEFA Nations League la semaine dernière. C'était la défaite la plus lourde de l'Allemagne depuis sa défaite contre l'Autriche en amical en 1931 sur le même score, alors que Manuel Neuer, qui a établi un nouveau record pour un gardien de but allemand en honorant sa 96ème sélection, a concédé six buts dans un match de compétition pour la première fois dans sa carrière.

La manière de la défaite, qualifiée par Löw de "terrible", était particulièrement préoccupante. L'Allemagne n'a pas réussi à cadrer un seul tir, n'a eu que 30% de la possession, et Toni Kroos (43) était le seul joueur des visiteurs à avoir plus de passes réussies que le gardien espagnol Unai Simon (41). C'était leur première défaite en 2020, mais ils n'ont remporté que trois de leurs huit matches dans le groupe A4, faisant également match nul avec l'Espagne, la à deux reprises et la . Le président de la Fédération allemande de football (DFB), Fritz Keller, a offert son soutien à Löw à la suite du choc de Séville, tout comme le directeur de l'équipe Bierhoff. Cependant, la DFB a annoncé lundi un "calendrier" pour évaluer la "situation" de l'équipe nationale suite à la défaite.

L'article continue ci-dessous

"Le conseil présidentiel de la DFB a convenu à l'unanimité d'un calendrier pour recueillir des informations, les évaluer et donner des conseils sur les prochaines étapes", lit-on dans un communiqué. "Cela donne également au sélectionneur de l'équipe nationale suffisamment de temps et de distance émotionnelle pour revoir fondamentalement la situation actuelle de l'équipe nationale. Sur le plan sportif, analyser les causes de la lourde défaite de Séville, mais aussi, personnellement, faire face à la grande déception. Cela fait partie du processus".

Plus d'équipes

The DFB Presidential Board has unanimously agreed on a timetable to gather information, evaluate it and advise on next steps regarding the national team's current situation.



Read the full statement https://t.co/F5lru5QzFJ pic.twitter.com/n3fDrC7q3R — Germany (@DFB_Team_EN) November 23, 2020

"Lorsque le conseil présidentiel se réunira le 4 décembre, Oliver Bierhoff, le directeur de l'équipe, donnera un aperçu et une évaluation de la situation actuelle concernant la partie nationale. Cela inclura les leçons tirées de la défaite contre l'Espagne, ainsi que le développement général de l'équipe au cours des deux dernières années. La DFB fournira plus d'informations à ce moment-là sur les résultats des discussions et les prochaines étapes", peut-on lire dans le communiqué.

Joachim Löw est aux commandes depuis 2006, terminant troisième de la Coupe du monde 2010 avant de remporter le titre quatre ans plus tard. Aux Championnats d'Europe, l'Allemagne a atteint la finale en 2008 et les demi-finales en 2012 et 2016. Cependant, bien que la victoire à la en 2017 - où Low a nommé une équipe de jeunes joueurs - et le Championnat d'Europe des moins de 21 ans la même année aient laissé entendre une ère de domination, les résultats ultérieurs ont été moins impressionnants.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

Les champions en titre sont sortis de la Coupe du monde 2018 en phase de groupes et auraient été relégués dans la première Ligue des Nations sans un changement de format. Ils ont de nouveau raté la finale en raison de la défaite face à l'Espagne, alors que seul un match nul était nécessaire pour se qualifier. À l' retardé à l'année prochaine, l'Allemagne a été tirée au sort dans un groupe intimidant aux côtés des champions du monde la , des champions d'Europe le et de la Hongrie. Le manager de , Jürgen Klopp, a été interrogé la semaine dernière sur la possibilité de remplacer Low. "Dans le futur ? Peut-être", répondit-il. "Pas maintenant."