Lagerback compare Haaland à Messi et Cristiano Ronaldo

L'entraîneur suédois de la Norgège a évoqué les talents de la star du Borussia Dortmund avant le match de Ligue des Nations contre l'Irlande du Nord.

L'entraîneur de la Norvège, Lars Lagerback a qualifié Erling Haaland d'"unique", tout en le comparant à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. La saison 2019-2020 s'est avérée mémorable pour Erling Haaland, qui a marqué 44 buts en 40 apparitions toutes compétitions confondues pour deux clubs différents. Le joueur de 20 ans a passé la première moitié de la campagne au Red Bull , où sa forme prolifique dans le championnat autrichien et en lui a permis d'être transféré dès le mercato hivernal contre 20 millions d'euros au .

Erling Haaland s'est instantanément adapté aux exigences du football allemand, et ses buts ont aidé l'équipe de Lucien Favre à terminer deuxième du classement en derrière le . Le Norvégien est maintenant pressenti pour devenir l'un des meilleurs à son poste, Lagerback voyant des similitudes entre le jeune attaquant, le sextuple vainqueur du Ballon d'Or, Lionel Messi et la superstar de la , Cristiano Ronaldo.

Le coach de la Norvège pense que le fort mental de Haaland le met en bonne position pour suivre les traces des plus grands joueurs du monde, comme il l'a déclaré en conférence de presse avant d'affronter l' : "Je suis peut-être là depuis trop longtemps mais je n'ai jamais vu un gars depuis peut-être Messi ou Ronaldo qui s'est développé à un si jeune âge. C'est très unique et il a toutes les possibilités pour devenir un joueur de classe mondiale - si vous regardez dans le dernier tiers du terrain et dans la surface, il est déjà un joueur de première classe".

"Haaland doit progresser dans le jeu"

"Il a peut-être un peu plus à faire dans le jeu, mais étant si jeune, il est déjà à un très haut niveau. Avec les qualités qu'il a déjà et sa personnalité concentrée - s'il peut rester à l'abri des blessures, il peut être un joueur de très haut niveau", a ajouté le Suédois. Erling Haaland a inscrit son nom sur la feuille de match en marquant lors du premier match de la Norvège en la semaine dernière, mais n'a pas pu empêcher l'équipe de Lagerback de tomber 2-1 à domicile contre l'Autriche.

La Norvège a l'opportunité de rebondir rapidement lors d'un voyage en du Nord, lundi soir, l'équipe d'Ian Baraclough recherchant également sa première victoire après un match nul 1-1 contre la Roumanie vendredi. Lars Lagerback a distingué l'ancien défenseur de , Jonny Evans, qui figure maintenant dans l'effectif de Leicester, comme un homme à surveiller pour la Norvège des deux côtés du terrain.

"Bien sûr, il y a de grands joueurs et des gars expérimentés, mais maintenant j'ai entendu dire qu'Evans était probablement de retour. C'est un leader. J'ai eu beaucoup de respect pour lui à la fois avec Manchester United et maintenant à Leicester. Je pense que c'est un joueur très important pour eux et il revient dans l'équipe, donc si je voulais mentionner un joueur, je le mentionnerais", a conclu le sélectionneur de la Norvège.