L'agent de Pastore évoque la rumeur Monaco

Indésirable aux yeux de Mourinho à Rome, Javier Pastore va devoir chercher un nouveau club où poursuivre sa carrière.

L'avenir de Javier Pastore a rarement été aussi flou. Le meneur de jeu de 32 ans n'est plus désiré à Roma, où il a peu joué ces trois dernières saisons. Surtout, le nouvel entraîneur José Mourinho ne compte pas sur lui et lui a clairement indiqué la porte de sortie.

Il lui reste tout de même deux ans de contrat à Rome, mais des négociations entre le club et le joueur pourraient aboutir à une rupture à l'amiable, lui permettant ensuite de s'engager librement où il le souhaite.

Après Palerme, le PSG et donc les Giallorossi, El Flaco va donc devoir se trouver un nouveau point de chute cet été. Parmi les différentes pistes évoquées pour celui qui était présent au Camp des Loges ces derniers jours figure notamment la Ligue 1, et plus précisément l'AS Monaco.

Une possibilité qui n'est pour l'heure pas concrète, mais que n'a pas non plus totalement écartée son agent, Marcelo Simonian. Dans des propos accordés à LaRoma24, ce dernier a assuré que le joueur se plairait sur le Rocher. "Monaco ? C'est une possibilité, c'est un club qu'il apprécie", a-t-il répondu, laissant ainsi la porte ouverte.

L'ancien n°27 parisien connaît plutôt bien le club de la Principauté, souvent le principal rival du PSG dans la course au titre en Ligue 1 pendant son passage. De là à le voir rejoindre la formation désormais entraînée par Niko Kovac, avec l'espour de jouer un vilain tour à son ancien club ?

En tout cas le président de son club formateur, le Club Atlético Talleres, ne l'imagine pas rentrer en Argentine pour le moment. "Javier veut essayer de continuer à jouer en Europe, a ainsi affirmé Andres Fassi. A un moment donné, il reviendra, mais pas maintenant. La porte sera toujours ouverte pour lui."

Malheureusement pour lui, Pastore continue d'être trop souvent freiné par des blessures qui l'empêchent d'exprimer pleinement son potentiel. Cette saison encore, il n'a pu faire que cinq apparitions en Serie A (dont aucune titularisation). Au total, il n'a disputé que 37 matchs (4 buts, 3 passes décisives) depuis trois ans et son départ de la capitale française vers la capitale italienne.