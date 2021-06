Bientôt le divorce entre Pastore et la Roma

Persona non grata à la Roma, Pastore doit retourner dans la capitale italienne pour négocier une rupture à l’amiable.

Ses arabesques ont rendu amoureux plus d’un supporter du PSG. Seulement, l’aventure parisienne a également laissé un nombre de regrets incalculables sur Javier Pastore. Joueur de classe et d’élégance, le meneur argentin n’a jamais réussi à enchaîner pour donner la pleine mesure de son talent à cause de trop nombreuses blessures musculaires.

Ayant marre d’attendre ce fameux déclic, la direction du PSG avait accepté de laisser partir l’ancien joueur de Palerme vers la Serie A et l’AS Roma, le chèque de plus de 20 millions d’euros aidant à prendre cette décision.

L’arrivée de Pastore dans la capitale italienne avait tout du coup de poker mais la Louve espérait que ce retour en Italie allait redonner des couleurs au meneur.

Trois ans après son arrivée, force est de constater que le pari n’a pas fonctionné. En trois saisons, Javier Pastore n’a finalement joué que 30 rencontres et a continué sa longue descente aux enfers à cause de ses pépins physiques.

Comme le PSG en 2018, l’AS Roma a perdu patience et l’arrivée de José Mourinho sur le banc romain doit être le début d’une reconstruction. Avec encore deux ans de contrat, Javier Pastore n’en fera pas partie comme l’annonce la Gazzetta dello Sport.

Actuellement en vacances du côté des Etats-Unis, « El Flaco » réalise une préparation individuelle avant de rentrer à Rome. Seulement, ce retour en Italie servira avant tout à négocier avec la Roma.

Malgré les deux années de contrat restantes, le club de la Louve souhaite négocier une rupture à l’amiable avec le joueur afin de le libérer et donc de se libérer de ce salaire imposant pour un joueur qui ne joue pas. L’international argentin touche actuellement 4,5 millions d’euros annuels et creuse un trou dans les finances romaines.

A 32 ans, Javier Pastore devrait certainement en avoir fini avec sa carrière en Europe. Le quotidien italien avance que le futur statut de joueur libre devrait permettre à certains clubs de passer à l’action. Ce ne sera pas sur le Vieux Continent mais du côté de la MLS (Inter Miami, LA Galaxy) ou du championnat argentin (Talleres, Boca Juniors).