L'agent d'Ansu Fati aperçu à Barcelone

Un départ ou une prolongation ? L'agent d'Ansu Fati a été aperçu en Catalogne.

L'une des priorités de Joan Laporta est de faire signer des contrats plus longs et plus lucratifs aux jeunes stars du FC Barcelone afin d'assurer leur avenir au sein du club, et Ansu Fati figure en bonne place sur cette liste.

Fati parti pour rester au Barça

Le président intensifie actuellement les discussions avec plusieurs joueurs, dont Pedri et Gavi, ainsi qu'avec Ansu Fati, dont l'agent, Jorge Mendes, s'est rendu à Barcelone pour discuter.

L'article continue ci-dessous

Le contrat actuel d'Ansu Fati expire à la fin de la saison et, bien que le club ait une option pour le prolonger de deux ans, Laporta veut s'asseoir avec Mendes et discuter d'un nouveau contrat.

Comme dans le cas de Pedri, qui se trouve dans une situation contractuelle similaire, l'idée est de donner à Ansu Fati de nouvelles conditions qui reflètent son importance inattendue dans l'équipe, tout en prolongeant son engagement envers le club et en augmentant sa clause de rachat.

Le joueur lui-même, bien qu'il ait récemment changé d'agent, est heureux à Barcelone et uniquement intéressé à rester là où il est. Après avoir percé en 2019/20 sous l'égide d'Ernesto Valverde, son ascension pour devenir un joueur clé des Blaugrana et un international espagnol a été rapide.