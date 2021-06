"L'âge est un fardeau pour tout le monde" - Capello comprend le Real pour Ramos

L'ancien entraîneur du Real Madrid estime que le club espagnol a fait le bon choix en se séparant d'un défenseur certes légendaire, mais vieillissant.

Le départ de Sergio Ramos du Real Madrid n'a pas été une grande surprise pour Fabio Capello, l'ancien patron des Madrilènes soulignant que "l'âge est un fardeau pour tout le monde" alors que l'emblématique joueur de 35 ans se prépare à relever un nouveau défi. Libre, le vainqueur de la Coupe du monde 2010 n'a pas été prolongé.

Des questions ont été posées pour savoir si le Real a pris la bonne décision, mais Fabio Capello pense que toutes les personnes concernées ont fait le bon choix, car Sergio Ramos doit se voir garantir un temps de jeu régulier dans les dernières étapes d'une carrière distinguée. Ce qui ne pouvait être le cas à Madrid.

"L'âge est un fardeau pour tout le monde"

Fabio Capello, qui a travaillé avec Sergio Ramos au Real en 2006-07, a déclaré à AS : "L'âge est un fardeau pour tout le monde. Je ne sais pas s'il allait être titulaire. Je parle d'un joueur qui a été très important pour moi. Et je l'ai aussi beaucoup aidé. Quand j'ai signé mon deuxième contrat, il vient d'arriver. Il a été fondamental dans les triomphes de l'équipe, c'est indéniable. Mais peut-être qu'à 35 ans, ce n'est plus le moment d'exiger beaucoup" . Un constat implacable, alors que le Real souhaite se réinventer.

L'article continue ci-dessous

Le club espagnol cherche à rafraîchir ce qui est devenu une équipe vieillissante, tout en faisant confiance à des joueurs expérimentés. Luka Modric - qui a signé un nouveau contrat - Toni Kroos et Casemiro entrent dans cette catégorie. Une bonne nouvelle selon Fabio Capello, lequel est un grand fan de ce trio.

"Aujourd'hui, Madrid a le plus beau milieu de terrain d'Europe. Ils sont le moteur de l'équipe. Sûrement, les trois ne pourront pas jouer tous les matchs au maximum, ils auront besoin de pauses, mais je pense que Madrid a une bonne équipe, oui. Ils ont de la qualité, de l'expérience. Pour gagner, il faut aussi une défense et plus encore, mais le milieu de terrain est l'essentiel. J'ai vu Modric jouer contre les Anglais l'autre jour et il est d'un autre niveau. Kroos est également d'un autre niveau. Casemiro… Ce ne sont pas des enfants, c'est vrai, mais pendant un an, ils peuvent faire de bonnes choses et c'est pourquoi je crois beaucoup en (Carlo) Ancelotti" , a-t-il ajouté, confiant.