Après neuf ans, Gareth Bale a quitté le Real Madrid et il semble profiter de la vie

Le quintuple vainqueur de la Ligue des champions a rejoint le Los Angeles FC au début de l'été, au terme de son contrat au Real Madrid. Malgré une contribution plus que suffisante pour devenir un héros du club, les choses se sont mal terminées, Bale manquant une partie des célébrations après le doublé du Real Madrid.

La rupture des relations avec les supporters est due en grande partie à une campagne de presse constante qui a déprécié Bale pour son manque de compétences linguistiques et son manque d'intégration. Mais ce qui est peut-être plus pertinent, c'est qu'il n'est pas prêt à jouer le jeu avec la presse à Madrid.

Dans un entretien accordé à Diario AS, son nouveau coéquipier Ilie Sanchez a contredit bon nombre des récits qui ont été persistants pendant le séjour de Bale à Madrid.

"Il a été une injection de confiance. Qu'un footballeur de son incroyable niveau décide de venir et d'apporter une valeur ajoutée à notre projet - j'avoue, quand tu vois qu'il est ton collègue, cela nous pousse un peu plus à rivaliser et à essayer de gagner. Et tout ce que nous avons vu et ressenti avec lui a été un pur engagement. Il veut nous aider à gagner des titres".

En particulier, le supposé manque de compétences en castellano de Bale était une source constante d'amusement pour les médias. Pourtant, Sanchez affirme que ce n'est pas le cas.

"Gareth me parle en espagnol. Je suis le seul espagnol, mais il y a beaucoup de Sud-Américains et de Centraméricains dans l'équipe. Et il ne veut parler qu'en espagnol avec nous. En fait, parfois, nous lui parlons en anglais et il nous répond en espagnol !".

"Il est engagé. L'autre jour, il faisait partie de l'initiation, en fouettant les fans avec un mégaphone dans le stade. Chiellini l'a fait aussi. Il a l'air heureux."