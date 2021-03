Lacazette n'a jamais douté

Alexandre Lacazette, le héros d'Arsenal lors du match contre West Ham, s'est dit convaincu que son équipe allait revenir à la marque.

Alexandre Lacazette affirme avoir su qu'Arsenal pourrait réussir un come-back afin d'arracher un résultat contre West Ham, suite au remarquable match nul 3-3 ce dimanche au London Stadium.

Les Gunners de Mikel Arteta ont réussi à glaner une part du butin après un match magnifique, effaçant un déficit de trois buts contre les Hammers de David Moyes.

Le résultat a permis à Arsenal de rester en course pour une place européenne, et l'attaquant a révélé qu'il n'avait jamais douté de leur capacité à revenir au score, malgré une entame de partie catastrophique.

"Nous avions la pression, nous savions que c'était un gros match", a déclaré l'international français à Sky Sports après avoir aidé les Gunners à un moment crucial tardivement. "Il faut beaucoup travailler pour être prêt pour la fin de saison. C'est vraiment compliqué, ce genre de match, il faut beaucoup travailler. Nous savions que même après la mauvaise première mi-temps, nous pouvions revenir et marquer plus."

Le dernier résultat de la formation du nord de Londres signifie qu'ils ont disputé quatre matchs sans connaitre la défaite, mais ils restent bien loin des places européennes.

L'article continue ci-dessous

À neuf journées de la fin, Arsenal, neuvième, qui a disputé un match de plus que ses rivaux les plus proches Tottenham et Everton, qui sont au-dessus d'eux dans le tableau, avec Liverpool, sixième, et qui a quatre points d'avance.

Comptant neuf points de retard sur le top quatre et hors de la FA Cup et de la Carabao Cup, le moyen le plus logique d'obtenir une place en Europe la saison prochaine est de gagner la Ligue Europa.

Si Arsenal ne parvient pas à le faire cependant, ils devront se classer parmi les sept premiers et espérer que les deux coupes nationales seront revendiquées par une équipe des quatre premiers afin d'ouvrir des places de qualification supplémentaires.