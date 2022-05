Labrune et la LFP réagissent aux attaques de Tébas

La Ligue française et son président Vincent Labrune ont réagi aux critiques émises par Javier Tébas à l’encontre du PSG.

Javier Tebas a défrayé la chronique samedi dernier juste après l’annonce officielle de la prolongation de Kylian Mbappé. En colère après ce dénouement, il a lâché : « Ce que va faire le PSG en prolongeant Mbappé avec ces grosses sommes d’argent (il faut voir où et comment ils les paient) après avoir subi une perte de 700 millions d’euros ces dernières saisons et avoir plus de 600 millions d’euros de salaire, c’est une insulte au football. Al-Khelaifi est tout aussi dangereux que la Super League. »

Alors que Nasser Al-Khelaifi a choisi de ne pas prêter attention aux propos émis par Javier Tébas, la LFP, elle, n’est pas restée sans réaction. A l’instar de l’UEFA et son patron Aleksandr Celefrin, il a rendu au ténébreux dirigeant espagnol la monnaie de sa pièce.

A travers un communiqué, publié ce jeudi, Vincent Labrune a défendu Paris, le football français et surtout Mbappé, qui a été qualifié d'« insulte pour le football ». Il a aussi invité son homologue ibérique à un peu plus de tenue et de respect envers les autres.

Labrune répond du tac au tac à Tebas

"Vos attaques contre la Ligue 1 et l'un de nos clubs, le PSG et l'un de nos joueurs, Kylian Mbappé, sont fondées sur votre propre interprétation de la non-viabilité financière et du déséquilibre concurrentiel", a commencé par souligner l’ex-homme fort de l’OM.

Labrune a enchéri en indiquant à Tébas qu’il était simplement aigri parce que son championnat ne possède plus les meilleurs footballeurs de la planète : «Aujourd'hui, vos propos irrespectueux semblent être dirigés contre Kylian Mbappé qui est largement reconnu comme l'un des meilleurs joueurs du monde et qui n'a tout simplement pas rejoint votre ligue, par choix, malgré une offre similaire. »

Enfin, le patron de la LFP a insisté sur le fait qu’en France on s’efforce d’avoir de l’estime pour tout le monde y compris pour les ligues concurrentes : "Contrairement à vous, la Ligue 1 salue et promeut les joueurs de notre championnat et de toute l'Europe - y compris ceux de votre championnat. Quelqu'un dans vos différentes fonctions serait bien avisé de faire de même."