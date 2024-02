La volte-face surprenante de Xavi sur les objectifs du Barça en C1

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, est revenu mardi, sur les objectifs du club en Ligue des Champions cette saison.

Le Barça est dans le dur cette saison. Distancé en Liga, le FC Barcelone (3e, 54pts) est déjà éliminé de la Coupe du Roi et a été éliminé de la Supercoupe d’Espagne dès les demi-finales. Ainsi, la seule manière pour le club blaugrana de sauver sa saison est de remporter la Ligue des Champions. Un objectif sur lequel est revenu Xavi, ce mardi.

Xavi ne vise plus le sacre en Ligue des Champions

N'ayant plus que la Ligue des Champions comme possibilité de remporter de trophée cette saison, chaque match de C1 est comme une finale pour le Barça. Le chemin vers le sacre commence d’ailleurs ce mercredi avec les 8es de finale aller de la Ligue des Champions face à Naples. Mais à la surprise générale, Xavi annonce qu’il ne vise pas le sacre en C1.

L'article continue ci-dessous

Getty

Pour le technicien catalan, l’objectif principal des Blaugranas est d’atteindre le tour suivant. « L'objectif n'est pas de penser au-delà du match contre Naples. L'objectif principal est d'atteindre les quarts de finale. L'équipe est devenue plus unie, la réaction a été très bonne, de la part du président, de Deco... Je suis content de la façon dont nous sommes dans le vestiaire. Je suis content de la façon dont nous nous comportons dans le vestiaire », a déclaré le champion du monde 2010 en conférence de presse.

Xavi veut bien finir avec le Barça

Les déclarations de Xavi Hernandez sont très surprenantes puisqu’il y a juste un mois, l’entraineur espagnol croyait encore au triplé Liga – Coupe du Roi – Ligue des Champions. « Oui, j'y crois fermement. On ne peut pas être sûr de gagner. Il y a de nombreux clubs qui n'ont pas gagné depuis de nombreuses années », confiait Xavi.

Même si le Barça n’est plus en lice en Coupe du Roi, ce n’est pas pour autant que le club va abdiquer en Ligue des Champions. Et Xavi le sait puisqu’il garde toujours l’objectif C1 dans un coin de sa tête. « La Ligue des Champions est l'affaire inachevée du club ces dernières années. Je vais vivre le match de demain comme si je n'avais pas annoncé mon départ. J'ai bon espoir et je suis motivé », a-t-il avancé ce mardi.