Barça, le souhait étonnant de Xavi pour la fin de saison

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, a émis un souhait étonnant pour la fin de saison du club blaugrana, samedi.

Le Barça vit une campagne compliquée cette saison. 4e de Liga avec 41 points, le club blaugrana est distancé dans la course au titre avec 8 et 7 points de retard respectivement sur Girona, 1er et le Real Madrid, 2e. Le FC Barcelone a même perdu la finale de la Supercoupe d’Espagne il y a une semaine face à son rival madrilène. Malgré tout ça, Xavi a émis étonnant souhait sur la fin de saison de son équipe.

Pour Xavi, le Barça peut rattraper son retard au classement

Avant d’affronter le Bétis Séville dimanche soir dans le cadre de la 21e journée de Liga, Xavi était face aux médias, samedi, pour la traditionnelle conférence de presse. Devancé par le Real Madrid et Girona, le technicien catalan a déclaré que le Barça pouvait toujours rattraper son retard sur les deux clubs.

« La pression de jouer avec sept points de retard est la même que celle que nous avions l'année dernière lorsque nous étions en avance de cinq points et que le Real Madrid arrivait. Nous savons que c'est une distance qui peut être comblée et demain nous entamons une deuxième moitié de saison avec beaucoup d'enthousiasme », a lancé Xavi Hernandez.

Xavi croit encore au triplé

Pour rattraper ses concurrents, le Barça devrait enchainer des victoires et surtout, proposer à nouveau, un jeu plaisant. C’est tout ce que Xavi demande à ses joueurs. « De jouer un bon football et d'atteindre le niveau du Betis à domicile, le jour contre Porto, Atlético... Ce niveau pour obtenir des résultats. Nous voulons gagner et convaincre, mais cela nous coûte. Le message est d'être calme et de compétitionner », poursuit Xavi.

En dépit de l’état de forme actuelle des Blaugranas, le technicien espagnol croit toujours pouvoir réaliser le triplé Liga – Ligue des Champions – Coupe du Roi. « Oui, j'y crois fermement. On ne peut pas être sûr de gagner. Il y a de nombreux clubs qui n'ont pas gagné depuis de nombreuses années », a laissé entendre la légende barcelonaise.