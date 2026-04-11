Le Real Madrid a été tenu en échec 1-1 par Gérone vendredi lors de la 31^e journée de Liga.

La rencontre a été marquée par un moment controversé lorsque les joueurs du Real Madrid ont réclamé un penalty après la chute de Kylian Mbappé à la 88^e minute.

L’arbitre de terrain, Alberola Rojas, a ignoré les demandes des joueurs madrilènes et a laissé le jeu se poursuivre.

Selon le journal Mundo Deportivo, l’arbitre vidéo, Trujillo Suárez, aurait dû intervenir pour signaler l’incident et inciter l’arbitre de terrain à accorder un penalty en faveur des Merengues.

Selon les sources du journal, la responsabilité de cette erreur incombe davantage à l’arbitre vidéo qu’à l’arbitre de terrain.

Selon le quotidien, « malgré la doctrine de la Commission technique de l’arbitrage (CTA), qui prône une intervention minimaliste, l’arbitre vidéo aurait dû alerter son collègue sur la nécessité de consulter les images, en présence d’une erreur manifeste ».

Cette polémique intervient à seulement une semaine de la finale de la Coupe du Roi entre l’Atlético de Madrid et la Real Sociedad, rencontre pour laquelle Alberola Rojas est pressenti comme arbitre principal.

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