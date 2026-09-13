La victoire seule ne suffit pas : le Bernabéu commence à douter de l'impact de Mourinho

Le tableau d'affichage du stade Santiago-Bernabéu affichait un score sans appel de 4-1 au coup de sifflet final de la rencontre entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano, lors de la cinquième journée de Liga, mais l'atmosphère était loin d'être à la fête.

Le journal Sport a rapporté que les sifflets lancés par une partie du public lors de la sortie des joueurs merengues confirmaient qu'il y avait, parmi les supporters du Real Madrid, des personnes qui commençaient à douter de l'impact de José Mourinho.

Mais le Bernabéu, ou du moins une partie de celui-ci, a envoyé un message clair : « gagner ne suffit pas » quand le concurrent, situé à 600 kilomètres, éblouit tout le monde.

Et en attendant ce que réalisera le Barça face à Levante, le Real Madrid boucle ses cinq premières journées de championnat espagnol avec quatre victoires et une défaite. Soit 12 points sur 15 possibles, un bilan qui correspond exactement à l'efficacité historique de l'entraîneur portugais à ses débuts.

Mais, au-delà de ces chiffres et de la possibilité pour le Barça d'atteindre 15 points sur 15 s'il l'emporte face à Levante, les signaux positifs qu'offre Arda Güler ne semblent pas suffire à compenser les doutes entourant la recrue Yan Diomandé, par exemple.

De même, la bonne performance en première mi-temps n'apaise pas l'inquiétude née de la baisse de niveau de l'équipe en seconde période, le club madrilène s'appuyant une fois de plus sur la grande performance du gardien Courtois.

Mourinho a résumé sa défense de l'équipe en déclarant : « Je décris le match comme une question de 45 minutes. »

Il est clair que Mourinho bénéficie encore de la confiance, du moins jusqu'à l'arrivée des grands rendez-vous, comme le derby face à l'Atlético le 20 septembre au stade Metropolitano, ou le Clasico au Spotify Camp Nou le 25 octobre.

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