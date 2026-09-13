Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP

Traduit par

La victoire seule ne suffit pas : le Bernabéu commence à douter de l'impact de Mourinho

Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
LaLiga
J. Mourinho
Espagne
Portugal

Le tableau d'affichage du stade Santiago-Bernabéu affichait un score sans appel de 4-1 au coup de sifflet final de la rencontre entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano, lors de la cinquième journée de Liga, mais l'atmosphère était loin d'être à la fête. 

Le journal Sport a rapporté que les sifflets lancés par une partie du public lors de la sortie des joueurs merengues confirmaient qu'il y avait, parmi les supporters du Real Madrid, des personnes qui commençaient à douter de l'impact de José Mourinho.

Mais le Bernabéu, ou du moins une partie de celui-ci, a envoyé un message clair : « gagner ne suffit pas » quand le concurrent, situé à 600 kilomètres, éblouit tout le monde. 

Et en attendant ce que réalisera le Barça face à Levante, le Real Madrid boucle ses cinq premières journées de championnat espagnol avec quatre victoires et une défaite. Soit 12 points sur 15 possibles, un bilan qui correspond exactement à l'efficacité historique de l'entraîneur portugais à ses débuts.

Mais, au-delà de ces chiffres et de la possibilité pour le Barça d'atteindre 15 points sur 15 s'il l'emporte face à Levante, les signaux positifs qu'offre Arda Güler ne semblent pas suffire à compenser les doutes entourant la recrue Yan Diomandé, par exemple. 

LaLiga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Espanyol Barcelone crest
Espanyol Barcelone
ESP
LaLiga
Elche crest
Elche
ELC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

De même, la bonne performance en première mi-temps n'apaise pas l'inquiétude née de la baisse de niveau de l'équipe en seconde période, le club madrilène s'appuyant une fois de plus sur la grande performance du gardien Courtois.

Mourinho a résumé sa défense de l'équipe en déclarant : « Je décris le match comme une question de 45 minutes. »

Il est clair que Mourinho bénéficie encore de la confiance, du moins jusqu'à l'arrivée des grands rendez-vous, comme le derby face à l'Atlético le 20 septembre au stade Metropolitano, ou le Clasico au Spotify Camp Nou le 25 octobre.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google