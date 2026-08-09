Le Marocain Achraf Dari, défenseur du club égyptien d'Al Ahly, est proche de retrouver les rangs de son ancienne équipe, le Wydad, lors de l'actuel mercato estival, dans une démarche attendue qui pourrait ramener l'un des plus illustres formés du club marocain à la forteresse rouge, après des années de professionnalisme et de passages dans plusieurs clubs.

Ces développements interviennent alors qu'il existe une volonté commune entre le joueur et la direction du Wydad de finaliser l'opération, à un moment où l'avenir de Dari avec Al Ahly semble ouvert à un départ durant le mercato estival en cours.

Selon des sources proches de « Radio Mars », Achraf Dari se dirige vers une résiliation de son contrat avec Al Ahly, en vue de mettre un terme à son expérience avec le club durant l'actuelle période des transferts estivaux.

Les mêmes sources ont indiqué que les démarches de séparation entre le défenseur marocain et Al Ahly progressent, dans un contexte où le joueur souhaite vivre une nouvelle expérience lors de la prochaine étape, ce qui ouvre la porte à son retour vers son club formateur.

Dari n'a pas apporté durant sa période avec Al Ahly la plus-value attendue, telle que l'espéraient le joueur ou les supporters du club, ce qui a fait de son départ une possibilité fortement envisagée durant le mercato actuel.

Au moment où Achraf Dari est proche de mettre un terme à sa relation avec Al Ahly, les négociations avec le Wydad enregistrent une progression notable, selon les mêmes sources.

La direction du club marocain cherche à parvenir à un accord définitif avec le défenseur international, dans un contexte de volonté claire des deux parties de finaliser l'opération et de ramener Dari dans les rangs de l'équipe au sein de laquelle il a gravi les catégories de jeunes, avant d'entamer son parcours professionnel hors du Maroc.

Certains détails liés à l'accord doivent encore être réglés avant l'annonce officielle du retour du joueur au Wydad, mais les indicateurs actuels vont dans le sens d'une finalisation de l'opération durant la période des transferts estivaux.

Un retour au club formateur

Le transfert d'Achraf Dari au Wydad représente un cas particulier pour le défenseur marocain, étant donné que le club a été sa porte d'entrée vers le football professionnel, et que c'est là que son nom a brillé avant qu'il ne vive des expériences à l'étranger.

Dari avait laissé une empreinte manifeste avec le Wydad, avant de rejoindre le professionnalisme européen, puis de poursuivre sa carrière avec d'autres clubs, jusqu'à Al Ahly.

En cas de finalisation officielle de son retour, le Wydad récupérera l'un de ses fils qui connaissent bien l'atmosphère du club, et l'équipe obtiendra un défenseur doté d'une large expérience dans les compétitions locales et continentales.

Achraf Dari devrait constituer un renfort important pour le Wydad, non seulement en raison de sa connaissance antérieure du club, mais aussi grâce à l'expérience acquise au cours des dernières années.

Le défenseur marocain a disputé de nombreux matches au niveau continental et a acquis une expérience importante lors de ses aventures professionnelles hors du Maroc, en plus de sa présence avec la sélection marocaine.

Cette expérience confère à Dari la capacité d'aider le Wydad dans les compétitions qui l'attendent la saison prochaine, d'autant que l'équipe cherche à bâtir un effectif solide, capable de rivaliser sur le plan local et continental.

Les supporters du Wydad attendent que les négociations soient officiellement conclues, d'autant que le retour d'Achraf Dari revêt des dimensions sportives et populaires, en tant que l'un des fils du club ayant déjà laissé une empreinte sous le maillot de l'équipe.

Si toutes les parties parviennent à un accord définitif concernant la résiliation du contrat du joueur avec Al Ahly et la finalisation de son transfert au Wydad, Dari aura une nouvelle occasion d'écrire un autre chapitre de sa carrière avec le club qui a vu ses débuts.

Ainsi, le mercato estival pourrait connaître l'une des opérations les plus marquantes du Wydad, avec le retour d'Achraf Dari dans son club formateur, après des années de professionnalisme et d'acquisition de nouvelles expériences sur les plans local et international.