La vérité éclate enfin sur l'avenir de Lionel Messi

Après avoir remporté la Coupe du monde l'année dernière avec son pays natal, l'Argentine, Lionel Messi a maintenant tout gagné dans le football.

Cependant, il continue à jouer au plus haut niveau avec le Paris Saint-Germain, bien que son contrat expire à la fin de cette saison. Les responsables du club au PSG veulent absolument renouveler son contrat pour au moins une année supplémentaire, mais Messi est plus laxiste sur la situation. Le journaliste Jonathan Johnson a révélé à CaughtOffside que les discussions sur un nouveau contrat pour Messi auront lieu jusqu'à la fin du mois.

Pas de retour au Barça pour Messi

"Les dernières nouvelles, telles que je les comprends, sont qu'il y a des réunions de prolongation de contrat prévues entre le PSG et le camp de Lionel Messi pour plus tard dans le mois." Pour l'instant, rien n'a été décidé, y compris en ce qui concerne le salaire du joueur. Mais ce qui est sûr, c'est que cette prolongation potentielle est aussi importante pour la Ligue 1 que pour le PSG. Il y a un intérêt direct du championnat français pour qu'un joueur du calibre de Messi continue."

Le FC Barcelone fait partie des clubs intéressés par un transfert de Messi s'il choisit de quitter le PSG, mais Johnson a révélé qu'un retour dans l'ancien club de l'Argentin n'est pas d'actualité, le joueur émettant des réserves à ce sujet. "Il n'y a pas si longtemps, on parlait beaucoup de l'Inter Miami qui essayait de le recruter, et bien que les choses n'aient jamais vraiment avancé, ils gardent un certain intérêt, mais c'est aussi le cas de beaucoup d'autres clubs. Barcelone n'en fait pas partie. Toutes les suggestions concernant le retour de Messi au Camp Nou ont disparu. Leur projet a changé depuis son départ il y a presque deux ans et il y a encore beaucoup d'émotions brutes sur la façon dont il est parti.

"Il y a eu beaucoup de frustration de la part de Messi, pas tellement envers le régime actuel, mais certainement le précédent, sur la façon dont il est parti. Il se sent toujours blessé et en colère sur la façon dont son temps au club s'est terminé."