La vente de l'Olympique Lyonnais va se décider ce dimanche

On arrive enfin à la fin de ce feuilleton qui aura tenu en haleine les supporters lyonnais. Ces derniers seront fixés ce dimanche.

Le milliardaire américain John Textor pourrait devenir officiellement le nouveau patron de la formation rhodanienne ce weekend. Il attendrait seulement l’aval des autorités footballistiques britanniques pour finaliser ce gros dossier.

Un dernier délai pour Textor

« Ces autorités ont requis l'accord de Crystal Palace et de ses actionnaires. A ce jour, l'accord de Crystal Palace est ses actionnaires (autres que moi-même), prérequis posé pour l'approbation de la Premier League, n'a pas encore été obtenu, a-t-il expliqué... Il s'agira de la dernière condition à satisfaire, au titre des contrats de financement entre Eagle Football et ses investisseurs en dette et fonds propres, pour pouvoir procéder à la réalisation (closing) de l'opération avec OL Groupe ».

Si un accord total est trouvé durant les prochaines heures, John Textor et ses partenaires vont acquérir la totalité des actions et la moitié des Osranes, qui ont servi à financer la construction du Groupama Stadium.

Après avoir enregistré deux reports durant les dernières semaines, les Gones ont accepté de donner un ultime délai supplémentaire au milliardaire américain et à Eagle Football.

« Nous avons fait des progrès significatifs ces derniers jours et pensons être sur une bonne voie pour trouver un accord dans les prochains jours », a rassuré John Textor. Ce n’est désormais plus qu’une question de jours pour les supporters lyonnais.