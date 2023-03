La tuile, le Real Madrid perd un cadre avant le Clasico

Alors que le Real semblait pouvoir aborder la fin de saison en toute sérénité, il vient de perdre une pièce maîtresse de son dispositif défensif.

Peu après son retour dans le groupe avant la pause internationale, Ferland Mendy s'est à nouveau blessé.

Mendy va manquer au Real

Le défenseur français s'est blessé au mollet à l'entraînement, comme l'a confirmé le Real Madrid. Le Real Madrid n'a pas donné de temps de récupération pour Mendy, mais MD pense qu'il sera indisponible pour un mois supplémentaire. Carlo Ancelotti devra donc se passer de son latéral gauche contre Barcelone en Coupe du Roi et contre Chelsea en quart de finale de la Ligue des champions.

Mendy manquera ces rencontres, ainsi que celles contre le Real Valladolid, Villarreal, Cadix, Celta Vigo, Gérone et Almeria. Le joueur de 27 ans a manqué 8 des 9 derniers matches de Liga pour cause de blessure, et il semble qu'il sera absent pour la majeure partie de la seconde moitié de la saison.

Nacho Fernandez, Eduardo Camavinga et David Alaba sont tous des options pour jouer sur le côté gauche de la défense. Nacho et Camavinga se sont partagés les tâches ces derniers temps, mais Alaba vient tout juste de revenir.