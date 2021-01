La très belle stat de Zlatan avec Milan

Buteur deux fois lundi soir, Zlatan Ibraimovic possède des stats effarantes.

Le buteur suédois de l' était de retour dans le onze de départ lundi soir pour le compte de la 18e journée de pourinscrire un retentissant doublé et permettre ainsi à s aformation de reprendre la tête de la .

L'ancien Parisien, qui marque une fois toutes les 52 minutes en championnat cette saison, a réussi à enchaîner une 23e année de suite avec au moins un but inscrit puisqu'il a systématiquement trouvé le fond des cages adverses au moins une fois par an, depuis l'année 1999.

Plus de 20 ans après le début de sa carrière professionnelle, Zlatan Ibrahimovic est toujours en train d'établir de nouveaux jalons den carrière. L'attaquant de l'AC Milan a inscrit les deux buts de l'AC Milan lundi alors que le leader de la Serie A a battu 2-0. Zlatan Ibrahimovic compte désormais 12 buts en seulement huit matchs de Serie A, le plaçant au même niveau que Lautaro Martinez et Romelu Lukaku pour la deuxième place au classement des meilleurs buteurs et seulement derrière Cristiano Ronaldo.

Pourtant, Zlatan Ibrahimovic a disputé deux fois moins de matches que duo de stars de l' , avec le même nombre de buts inscrits, l'attaquant de 39 ans ayant commencé la saison sous une forme incroyable. La star suédoise a trouvé le chemin des filets dans neuf titularisations successives dans un championnat du top cinq pour la première fois de sa carrière qui dure depuis deux décennies.

De plus, les 12 buts d'Ibrahimovic lors de ses huit premiers matchs constituent le total le plus important pour un joueur de l'AC Milan depuis 1992-93, lorsque Marco van Basten a inscrit huit buts en autant de matchs au début de la saison.

L'AC Milan siège actuellement au sommet de la Serie A, avec trois points d'avance sur son rival, l'Inter Milan, qui occupe la deuxième place. En battant Cagliari à loin de San Siro ce lundi soir, l'AC Milan a maintenu sa domination en tant que meilleure équipe à l'extérieur, après avoir égalé sa meilleure séquence sans défaite loin de son stade en Serie A qui datait de 1994-95 et était de 16 matches.