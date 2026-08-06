La transaction la plus chère de l'histoire du Real : Diomande s'envole vers Madrid

Le Real Madrid et Leipzig sont enfin parvenus à un accord concernant le transfert de la star ivoirienne Yan Diomandé, qui prévoit son arrivée dans la forteresse du Santiago Bernabéu cet été.

Le journal « Marca » a rapporté que tous les arrangements ont été finalisés ce jeudi matin, et que Diomandé est déjà en route pour Madrid afin de passer sa visite médicale.

Le média a précisé que le Real Madrid pourrait officialiser le transfert ce jeudi, ce qui en ferait la transaction la plus onéreuse de l'histoire du club, sa valeur devant s'élever à 125 millions d'euros, auxquels s'ajoutent des bonus compris entre 10 et 15 millions d'euros.

Avec ce transfert, le Real Madrid aura dépensé 55 millions d'euros pour Marc Cucurella, 25 millions d'euros pour Carlos Espai et 20 millions d'euros pour Denzel Dumfries, en plus des 125 millions d'euros versés pour le joueur ivoirien.

Quant à Ibrahima Konaté et Bernardo Silva, ils ont rejoint la Maison Blanche dans le cadre de deux transferts libres. En contrepartie, le club a réalisé des bénéfices grâce à la vente de joueurs, proches de ceux générés par les recrues, les revenus totaux issus des joueurs de l'académie de jeunes s'élevant à 184,5 millions d'euros.

« Marca » a expliqué que la signature de Diomandé par le Real Madrid ne devrait pas affecter l'avenir des négociations avec le Brésilien Vinicius Junior, dont le contrat expire à la fin de la saison prochaine, dans un contexte de vif intérêt d'Arsenal pour son recrutement.