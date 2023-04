La terrible révélation de Lewandowski sur sa santé

L'attaquant de Barcelone Robert Lewandowski a révélé qu'il souffrait d'un problème de dos suite à un geste d'Eder Militao.

L'attaquant polonais s'attend à être en forme pour le prochain match de Barcelone contre Getafe, mais dit qu'il a beaucoup souffert contre Gérone.

Lors du match nul de la Copa del Rey entre Barcelone et le Real Madrid au Camp Nou, Lewandowski a souffert après que le genou de Militao soit entré dans son dos. Il a joué 90 minutes contre Gérone lundi, mais n'était pas à l'aise.

"Je frappe contre Madrid, mais je veux toujours jouer. En deuxième mi-temps contre Madrid, c'était difficile. J'ai dû demander le changement », a admis Lewandowski lors d'un événement caritatif à Barcelone, couvert par MD.

Un coup de genou dans le dos

"Hier, je me suis réveillé et je ne pouvais pas marcher, mais j'ai essayé de jouer sans problème. Nous travaillons avec les kinés. Cela fait partie du football. J'essaie toujours d'être prêt pour mes coéquipiers. La bonne chose est que dans le prochain match, tout ira bien. Sur le terrain, je dois mieux jouer, mais ce coup de pied de Militao a laissé mon corps dans un mauvais état.

Lewandowski a admis que les performances devaient s'améliorer à Barcelone – il a lui-même été fortement critiqué pour sa performance lors de leur match nul 0-0 avec Gérone.

Il y a une certaine inquiétude grandissante autour de la forme de Lewandowski dans son ensemble, qui n'a plus la même apparence depuis la Coupe du monde. Bien que son service ait pris un sérieux coup, il est également vrai qu'il n'avait pas l'air aussi vif en janvier avant ces blessures non plus. À 34 ans, Barcelone espère que l'âge ne le rattrape pas.