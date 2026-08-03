Le FC Barcelone fait face à un véritable dilemme concernant l'avenir de sa star Ferran Torres, champion du monde 2026 avec l'Espagne, qui entame la dernière année de son contrat avec le club catalan sans qu'un accord de prolongation ait été trouvé, au moment où se multiplient les rumeurs d'un intérêt parisien sérieux pour l'attaquant.

Le journaliste Neil Sola a révélé dans l'émission « El Larguero » que la direction du Barça compte reporter la finalisation de la prolongation de Torres jusqu'à septembre prochain, après le début de la saison de Liga, pour se conformer aux règles du fair-play financier qui restreignent les mouvements du club sur le marché des transferts.

Les questions financières compliquent la position du Barça, puisque le club doit verser 8 millions d'euros à Manchester City, l'ancien club du joueur, en plus de l'augmentation du salaire de Torres dans le nouveau contrat, ce qui rend impossible pour l'heure la présentation d'une offre officielle en raison des contraintes financières.

Torres, qui a rejoint le Barça en provenance de Manchester City pour 55 millions d'euros, représente la pierre angulaire de la ligne offensive des Blaugrana, en particulier après le départ du Polonais Robert Lewandowski, ce qui ferait de sa perte un lourd préjudice pour le club sur les plans sportif et financier.

La cote de l'attaquant valencien a fortement grimpé après son éclat lors de la Coupe du monde 2026, où il a conduit l'Espagne à remporter le deuxième titre de son histoire, devenant l'un des attaquants les plus convoités d'Europe, ce qui a ouvert la porte à des offres alléchantes de grands clubs.

Dans ce contexte, le nom du Paris Saint-Germain se distingue comme le plus fort des candidats pour arracher Torres au Barça, l'entraîneur Luis Enrique, qui a déjà dirigé le joueur en sélection espagnole, cherchant à renforcer sa ligne offensive avec une star dotée d'une polyvalence exceptionnelle et capable d'évoluer à plusieurs postes.

Toutefois, des sources de la radio « Cadena SER » ont affirmé que le Paris Saint-Germain n'a présenté aucune offre officielle au Barça jusqu'à présent, malgré l'intérêt manifeste du côté parisien, alors que le club catalan insiste pour ne pas vendre son joueur à vil prix.

Les rapports indiquent que le Barça souhaite prolonger le contrat de Torres et en améliorer les conditions financières, mais sans lui offrir un contrat de grande star, le joueur devant percevoir une compensation financière en adéquation avec son statut de joueur clé de l'équipe, et non au niveau des grandes stars.

Avec l'entrée de Torres dans la dernière année de son contrat, il lui est désormais possible de négocier en tant qu'agent libre avec n'importe quel autre club à partir de janvier 2027, ce qui place le Barça face à une course contre la montre pour régler la situation avant qu'il ne soit trop tard.

La saison prochaine sera la sixième de Torres avec les Blaugrana, dans un parcours qui a connu de nombreux soubresauts, mais la dernière Coupe du monde l'a remis sous les projecteurs avec force, faisant de lui l'un des dossiers les plus brûlants du marché des transferts estival actuel.