La tension monte dans le camp argentin… et Scaloni prend une décision cruciale

Le débat fait toujours rage au sein du camp argentin : qui de Lautaro Martínez ou de Julián Álvarez méritera le poste d’attaquant titulaire ? Une énigme qui promet de hanter l’entraîneur Lionel Scaloni jusqu’à la Coupe du monde 2026.

Lautaro, la star de l’Inter Milan, avait commencé la rencontre d’ouverture contre l’Algérie, profitant d’une blessure d’Álvarez, avant que l’attaquant de l’Atlético de Madrid ne le remplace à la 55^e minute. Malgré la victoire 3-0 de l’Argentine grâce à un triplé de Lionel Messi, aucun des deux joueurs n’a réussi à s’imposer clairement, laissant le débat sur l’attaquant titulaire grand ouvert.

Selon le journaliste argentin Gastón Edul, interrogé par le quotidien espagnol AS, le prochain match amical contre l’Autriche devrait fournir un début de réponse : qui mènera l’attaque argentine dès le coup d’envoi ?

Selon lui, tous les indices suggèrent qu’Alvarez sera aligné d’entrée, ayant disputé 35 minutes lors du dernier match et affichant une condition physique satisfaisante.

Idol rappelle que Scaloni ne répète presque jamais la même équipe d’une rencontre à l’autre, ce qui fait du match contre l’Autriche le moment idéal pour offrir plus de temps de jeu à Alvarez et juger de son niveau avant les phases à élimination directe.

Les interrogations ne concernent pas uniquement l’attaque : à droite de la défense, Montiel et Molina sont en lice, tandis qu’à gauche Medina et Tagliafico, toujours en phase de reprise, se disputent le couloir. Le milieu de terrain pourrait lui aussi connaître des ajustements.

Une séance d’entraînement est prévue ce soir à 23 h (heure espagnole), au cours de laquelle le staff technique affinera ses choix avant d’affronter l’Autriche.