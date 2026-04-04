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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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La technologie vidéo sauve Barcelone d'un sort similaire à celui de l'Atlético de Madrid

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L'Atlético a disputé la deuxième mi-temps en infériorité numérique

Barcelone a failli débuter la seconde mi-temps de son match contre l'Atlético de Madrid, ce samedi au stade « Riazir Metropolitano », dans le cadre de la 30e journée de la Liga, en infériorité numérique, lorsque l'arbitre a brandi un carton rouge à l'encontre du défenseur catalan Gérard Martín, à la 46e minute.

L'arbitre a brandi un carton rouge direct à l'encontre du jeune défenseur, après un tacle violent au milieu du terrain, au cours duquel il a donné un coup de pied à la jambe de Tiago Almada, joueur de l'Atlético.

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Mais l'arbitre est revenu sur sa décision après avoir revu l'action à l'aide de la technologie vidéo, qui a montré que Martin avait d'abord frappé le ballon avant de heurter le pied de son adversaire.

L'arbitre a annulé le carton rouge qu'il avait infligé au joueur du Barça, se contentant de lui donner un carton jaune.

Le joueur des Rojiblancos, Nico González, avait été expulsé avant la fin de la première mi-temps.

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