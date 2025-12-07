La technique surprenante d'Arteta pour motiver ses joueurs

Arrivé à l'Emirates en pleine période de transition, il a utilisé la métaphore du « gros désordre » pour illustrer la perception qu'avaient les observateurs extérieurs des Gunners à l'époque. Incitant les joueurs à accepter son aide pour retrouver « les standards » nécessaires au club, les paroles d'Arteta semblent avoir porté leurs fruits.

La technique surprenante d'Arteta pour sa première réunion avec Arsenal révélée

Dans une interview accordée à Sky Sports, Arteta a décrit sa première rencontre avec l'équipe première en décembre 2019, détaillant ses attentes quant aux changements à apporter.

De retour au club qu'il avait autrefois capitaine en tant que joueur, seulement trois ans après sa retraite à l'Emirates, le retour d'Arteta ne devait pas être pris à la légère. Il a immédiatement marqué les esprits en utilisant une métaphore du « désordre » pour le moins originale afin de représenter visuellement l'état dans lequel se trouvait le club du nord de Londres à ce moment-là.

Bien qu'il ait fallu du temps à Arteta pour concrétiser pleinement sa vision, ses paroles ont manifestement été rapidement entendues, puisque les Gunners sont redevenus l'une des équipes d'élite de Premier League ces dernières années – même si le titre de champion leur a échappé jusqu'à présent.

Interrogé sur sa première réunion avec les joueurs, Arteta a déclaré : « C'était avec les joueurs et le staff, dans une salle à l'étage. J'avais aménagé la salle de façon assez particulière.

« Il y avait beaucoup de choses par terre. C'était un vrai capharnaüm. J'ai dit : "Voilà l'impression générale, et c'est comme ça que beaucoup décrivent la situation actuelle. Alors, voulez-vous que je vous aide à atteindre le niveau et le plaisir que vous méritez dans ce club ? Rassemblez tout et mettez-vous au travail." »