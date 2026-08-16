Le Barça a reçu un coup de pouce important dans ses efforts pour faire revenir le Portugais João Cancelo dans ses rangs, après que le latéral chevronné a réussi à mettre un terme à son engagement avec le club saoudien d'Al-Hilal, devenant ainsi un joueur libre et ouvrant la voie à son retour au club catalan avec un contrat définitif.

Le quotidien espagnol Mundo Deportivo a indiqué que Cancelo, âgé de 32 ans, a réglé sa situation avec Al-Hilal alors qu'il lui restait une saison de contrat, et qu'il devrait arriver à Barcelone mardi prochain afin de finaliser les formalités de son transfert et de signer son nouveau contrat.

Le Barça souhaitait conserver les services du joueur au vu des prestations qu'il a offertes depuis son arrivée au sein de l'équipe, ses performances sur le côté gauche ayant réussi à convaincre l'entraîneur allemand Hansi Flick, qui a demandé le maintien du joueur dans l'effectif, faisant de Cancelo l'une des options importantes de ses plans pour la nouvelle saison.

L'opération semblait au départ devoir peser sur les caisses du Barça, Al-Hilal ayant fixé la valeur du joueur à environ 10 millions d'euros au début du mercato, mais les derniers développements ont totalement changé le cours des négociations.

La volonté de Cancelo de quitter le club saoudien, conjuguée au grand nombre de joueurs étrangers dans l'effectif d'Al-Hilal et aux tensions dans sa relation avec l'entraîneur italien Simone Inzaghi, a contribué à parvenir à une résiliation du contrat, rendant le joueur disponible pour un transfert sans indemnité. Cela offre au Barça l'occasion de boucler l'opération au moindre coût possible, tout en permettant au latéral portugais d'améliorer les conditions de son contrat et son salaire au sein du club catalan.

Selon les informations, le Barça prévoit d'offrir à Cancelo un contrat d'une durée de deux saisons, une démarche qui reflète la confiance du club dans sa capacité à apporter le plus attendu malgré ses 32 ans.

Ce sera la troisième fois que Cancelo portera le maillot du Barça, après avoir joué avec l'équipe sous forme de prêt lors de la saison 2023-2024, puis être revenu dans ses rangs lors de la seconde moitié de la saison 2025-2026, avant que les derniers développements n'ouvrent la porte à son maintien de manière définitive.

Cancelo entretient une relation particulière avec le Barça et n'a pas caché, à de nombreuses reprises, son admiration pour le club catalan, que ce soit à travers ses déclarations ou ses publications sur les réseaux sociaux. Il se rapproche désormais de la réalisation de son souhait de s'installer au stade du Camp Nou avec un contrat définitif, après que ses deux expériences précédentes se sont limitées à des prêts.