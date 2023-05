La surprenante excuse de Hakimi sur sa méforme au PSG

Jamais vraiment à son meilleur niveau depuis son arrivée au PSG, Achraf Hakimi s'est fendu d'une excuse surprenante pour justifier sa méforme.

Débarqué en 2021 à Paris pour permettre au PSG d'enfin pouvoir compter sur un joueur de couloir complet et capable d'apporter un vrai plus autant offensivement que défensivement, Achraf Hakimi n'a finalement jamais réussi à montrer son meilleur niveau sous le maillot parisien en l'espace de bientôt deux ans. Son expulsion logique pour un vilain tacle contre Lorient (1-3) marquait ainsi un point noir de plus dans une saison très en deçà des attentes. Mais le latéral marocain et son clan ont trouvé l'excuse pour justifier cette méforme presque continue, et elle est plutôt surprenante.

Une méforme continue à Paris

Pour sa première saison à Paris, Achraf Hakimi a pu bénéficier de l'excuse du temps d'adaptation pour justifier ses performances irrégulières et souvent décevantes au vu de son potentiel. Ses relations conflictuelles avec le camp sud-américain du noyau n'a pas non plus aidé à sa bonne entente avec Ángel Di María sur le côté droit parisien. Mais cette saison, non seulement ses « ennemis du vestiaire » ne sont plus là, mais Luis Campos lui a en plus concocté un système en 3-5-2 parfaitement taillé pour ses qualités. Et Nordi Mukiele a été recruté pour lui mettre une concurrence dans les jambes et l'empêcher de se reposer sur ses acquis. Pourtant, sa saison est encore moins satisfaisante. Pourquoi?

En dehors de sa superbe Coupe du monde avec le Maroc, Achraf Hakimi n'a jamais particulièrement performé cette saison. Son clan a abordé la question de la fatigue physique consécutive au Mondial pour justifier ses performances en berne puis des matchs disputés en étant diminué puis une volonté de toujours répondre présent même quand il n'est pas au top. En réalité, c'est une sorte de lassitude qui s'est installé chez le joueur ces derniers mois et qui l'empêche de se transcender. Une sorte de désintérêt accentué par les critiques reçues en interne sur son niveau de jeu.

Un mal-être moral permanent

Mais face à une absence de réaction, et une fin de saison encore plus morose que le reste, le clan Hakimi peine à trouver de nouvelles justifications à ces performances décevantes. Au point de parler désormais d'un « système qui n'est pas fait pour ses qualités » alors que c'est précisément dans ce rôle de piston qu'il a plusieurs fois assuré se sentir le plus à l'aise. L'an dernier, Leonardo avançait en privé qu'Hakimi ne développerait jamais son véritable potentiel tant qu'il fréquenterait les boîtes de nuit parisiennes, une autre piste de sa méforme continue.

Il reste un dernier point, sans doute le plus impactant pour sa concentration et son bien être moral mais dont son clan ne veut pas parler pour ne pas ramener l'histoire sur le devant de la scène, celui de sa mise en examen pour viol début mars. Si le principal intéressé dénonce une « tentative de racket », il est particulièrement atteint de voir son nom associé à ces accusations. Ce malaise général explique sans doute les réelles complexités de l'état moral du joueur et ses performances décevantes, bien plus en tout cas que le système choisi par le PSG.