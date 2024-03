La Super League perd son nom !

La Superleague a été frappée de plein fouet par une nouvelle décision de justice.

La Superleague a bénéficié d'une décision de justice en décembre lorsque les tribunaux européens ont jugé que l'UEFA exercerait un monopole sur le marché si elle punissait les équipes qui rejoignaient une autre compétition, ce qui signifie que le Real Madrid et le FC Barcelone étaient libres de mettre en place leur propre compétition. Le Real Madrid et le FC Barcelone sont donc libres de créer leur propre tournoi. Cependant, cette semaine, ils se sont retrouvés du mauvais côté des débats dans l'arène juridique.

La compétition, qui ne réunit pour l'instant que le Real Madrid et le FC Barcelone, et qui est organisée par A22, a présenté un format et plaidé en faveur d'un changement dans la gouvernance du football européen, mais n'a guère progressé dans sa mise en place.

Le nom doit changer

Cette semaine, l'Union européenne a décidé qu'en plus de ne pas avoir 10 des 12 équipes qui s'étaient initialement inscrites, la Superleague ne s'appellerait plus Superleague. La Fédération danoise de football a intenté une action en justice pour violation de sa marque, la première division danoise s'appelant Superligaen (la Superligue) en danois.

Elle a été soutenue par les tribunaux de l'UE, comme l'indique Marca, et A22 doit désormais changer le nom de la compétition dans son ensemble.