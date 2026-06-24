La Suisse détrône le Canada et prend la première place du groupe B

La Suisse termine en tête du groupe B de la Coupe du monde. Grâce à une excellente seconde période, elle s’est imposée 2-1 face au Canada, pays hôte, à Vancouver. La Suisse affrontera en seizièmes de finale le troisième du groupe E, F, G, I ou J. Le Canada, lui, défiera le deuxième du groupe A, actuellement occupé par la Corée du Sud.

Breel Embolo s’est rapidement présenté seul face au gardien Maxime Crépeau, sans toutefois conclure. Dans le camp adverse, Cyle Larin a bien percé la défense, mais n’a pas pu tromper Gregor Kobel. L’ancien joueur du Feyenoord se trouvait de toute façon en position de hors-jeu, ce qui aurait entraîné un refus de l’éventuel but.

Peu après, l’attaquant a de nouveau manqué une belle occasion. La Suisse dominait en ce début de match à Vancouver, tandis que le Canada, bien regroupé, guettait les espaces derrière la défense helvétique. Une altercation a éclaté lorsque Granit Xhaka a voulu tirer rapidement un coup franc et a percuté de plein fouet Larin, qui s’était placé devant le ballon. Les deux joueurs ont reçu un carton jaune.

Malgré sa nette domination au niveau de la possession, la Suisse ne parvenait pas à se créer de véritables occasions. Le Canada, animé par un Larin très mobile, semblait se satisfaire du match nul synonyme de leadership dans le groupe B. Mi-temps : 0-0.

Les Suisses sont revenus avec plus d'intensité des vestiaires et ont ouvert le score 41 secondes après la reprise : Rubén Vargas, à la conclusion d'une action collective bien menée, a battu Maxime Crépeau au second poteau. Un choc pour les joueurs et les supporters canadiens, d'autant que la première place s'échappait déjà des pieds de la formation de Jesse Marsch.

La situation s’est encore dégradée pour le Canada lorsque la Suisse a doublé la mise en contre-attaque. Embolo servit un ballon parfait à Johan Manzambi, qui inscrivait son troisième but dans la compétition. Le Canada réduisit toutefois l’écart juste après la reprise par l’intermédiaire de Promise David, bien servi par Nathan-Dylan Saliba.