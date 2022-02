La stat qui montre le déclin de Cristiano Ronaldo

La mauvaise passe de Cristiano Ronaldo avec Manchester United se poursuit, et après un nouveau match sans but contre Burnley mardi soir, la star portugaise connaît sa plus longue période de disette devant le but depuis 2008/09.

Une mauvaise passe pour Cr7

Le retour de Ronaldo à Old Trafford, après son transfert estival de la Juventus, ne s'est pas entièrement déroulé comme prévu, loin de là. Au lieu de cela, la saison a été mitigée, tant pour le club que pour le joueur, et ces dernières semaines, le rêve ressemble de plus en plus à un cauchemar.

Les Red Devils sont actuellement cinquièmes de la Premier League, ce qui est une déception pour commencer, mais ils n'ont que trois points de plus que Tottenham , septième et qui a joué trois matchs de moins.

Ronaldo s'est attiré de nombreux éloges plus tôt dans la saison pour avoir souvent sorti un United terne de situations difficiles, et ses chiffres de 14 buts et trois passes décisives en 26 matchs restent respectables, mais l'ancien joueur du Real Madrid a maintenant passé cinq matchs sans marquer pour la première fois en 13 ans. En fait, nous sommes maintenant en février et le joueur de 37 ans n'a toujours pas marqué dans aucune compétition cette année civile.

L'article continue ci-dessous

Ces matches sans but ont eu lieu contre Wolverhampton Wanderers, Brentford, West Ham United, Burnley (Premier League) et Middlesbrough (FA Cup), Ronaldo ayant même manqué un penalty contre ce dernier. Ronaldo a même manqué un penalty contre ce dernier. Alors que l'équipe a besoin d'améliorer sa forme en championnat et qu'un match de Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid se profile à l'horizon, la série de matches nuls de Ronaldo n'arrive pas au bon moment.

Le fait qu'il n'ait jamais passé cinq matches sans marquer pour la Juventus ou le Real Madrid témoigne à la fois de la constance de Ronaldo au fil des ans et de l'inquiétude que suscite la situation actuelle. La dernière fois qu'il est resté aussi longtemps sans trouver le chemin des filets, c'était lors de son premier passage à United, où il est resté neuf fois sans marquer en 2008/09.