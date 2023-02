La stat qui démontre à quel point Mbappé est indispensable au PSG

Ce dimanche en début d'après-midi, le PSG s'est imposé sur le fil contre Lille. Un match qui a vu Mbappé se rendre encore plus indispensable à Paris.

En ouverture d'un prolifique dimanche de football en Ligue 1, un PSG bien mal en point ces derniers temps recevait une équipe de Lille toujours motivée pour embêter les grands. Et on n'a pas été déçu : 2 renversements de score (de 2-0 à 2-3 puis de 2-3 à 4-3), un score final de 4 buts à 3 et un but victorieux dans les arrêts de jeu de la rencontre. Pourtant, si c'est Lionel Messi qui a offert la victoire aux hommes de Christophe Galtier, c'est en réalité Kylian Mbappé le véritable talisman des Parisiens. Une stat prouve même à quel point il est indispensable à son club.

Kylian Mbappé, l'indispensable du PSG

Dans ce succès aussi difficile que spectaculaire, le PSG a pu compter sur ses trois stars offensives pour alimenter le marquoir : un doublé de Kylian Mbappé pour ouvrir le score puis égaliser à 3-3, un but de Neymar sur un assist de Vitinha pour mener 2-0 et un coup-franc direct de Lionel Messi pour s'imposer sur le fil.

Et c'est bien dans le doublé du gamin de Bondy que le PSG a symboliquement trouvé les ressources pour remporter la victoire. Grâce à ce succès contre Lille, Paris a désormais remporté les 52 rencontres de Ligue 1 lors desquelles Kylian Mbappé a marqué au Parc des Princes. C'est simple, les Parisiens s'imposent toujours à domicile lorsque Kyk's trouve l'ouverture à domicile. Une stat complètement folle qui démontre, une fois de plus, à quel point le Français est indispensable à son club.