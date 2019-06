La stat inédite d'Antoine Griezmann en équipe de France

Antoine Griezmann a marqué et fait marquer face à la Bolivie (2-0) dimanche soir. L'attaquant tricolore est dans une forme inédite en Bleu.

Antoine Griezmann a indubitablement été l'homme de la victoire des Bleus face à la (2-0). Le joueur de l' , qui défraye actuellement la chronique au mercato concernant ses velléités de départ du club madrilène et l'intérêt que lui porte le Barça notamment, a enchaîné un troisième match consécutif comme buteur et passeur.

Comme en Moldavie (1-4) et face à l' (4-0), "Grizou" a marqué et fait marquer en Bleu pour une série totalement inédite pour lui. Comme le démontrent les stats Opta, Griezmann est impliqué sur 14 buts en équipe de depuis le début de la Coupe du Monde 2018 (9 buts, 5 passes décisives), c’est au moins 4 de plus que tout autre joueur des Bleus sur cette période.

o La France a gagné 5 de ses 6 dernières rencontres face à une nation sud-américaine (1 défaite), après n’avoir remporté aucune des 7 précédentes (4 nuls, 3 défaites).

o La France n’a perdu qu’un seul de ses 20 derniers matches (15 victoires, 4 nuls), c’était le 16 novembre 2018 face aux en Ligue des Nations (0-2).

o L’équipe de France est invaincue lors de ses 10 matches joués à (Marcel-Saupin + la Beaujoire), s’imposant à 9 reprises pour 1 nul. Nantes est d’ailleurs la ville dans laquelle les Bleus ont le plus joué sans jamais perdre.

o La France a remporté 12 de ses 16 derniers matches à domicile (3 nuls, 1 défaite).

o La France a préservé sa cage inviolée lors de ses 3 derniers matches à domicile (v , Islande et Bolivie), une 1ère sur ses terres depuis octobre 2013 – mai 2014 (5).

o L’équipe de France a effectué +10 tirs cadrés lors de 2 de ses 3 derniers matches (contre la Moldavie le 22 mars dernier et ce soir), soit autant que lors de ses 65 précédents.

o La France n’a subi que 4 tirs lors de chacun de ses 4 derniers matches (face à l’Uruguay, la Moldavie, l’Islande et la Bolivie), c’est 2 de moins que lors du précédent, face aux Pays-Bas le 16 novembre dernier (18).

o Thomas Lemar a inscrit le 4e but de sa carrière en équipe de France, lors de sa 17e sélection, chacune de ses 4 réalisations ayant été inscrites du pied gauche et à domicile. 2 de ses 3 derniers buts en Bleu ont été marqués à la suite d’une passe décisive d’Antoine Griezmann (face aux Pays-Bas le 31 août 2017 et ce soir).

o Antoine Griezmann a été buteur et passeur décisif lors de chacun de ses 3 derniers matches en équipe de France (1 but et 1 assist v Moldavie, Islande puis Bolivie), une 1ère pour lui dans sa carrière sous le maillot bleu.