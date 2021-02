La stat incroyable de Ferland Mendy

Le Français brille au Real Madrid comme le démontre cette statistique inattendue.

Zinedine Zidane a eu du mal à éliminer et à remplacer progressivement les membres vétérans de ses équipes gagnantes de la Ligue des champions, mais Ferland Mendy a rendu cela facile dans le cas de Marcelo

Pas une seule signature sur le terrain n'a progressé pour devenir un titulaire régulier depuis Toni Kroos, jusqu'à l'arrivée de Mendy à l'été 2019. Il a surpassé les talents générationnels tels que Martin Odegaard et Eden Hazard et a joué énormément de minutes en une saison et demie avec le Real Madrid.

Mendy a permis au club merengue de faire la transition avec Marcelo avec facilité, et il a même été en mesure de contribuer au poste d'arrière droit et même en tant que troisième arrière central d'urgence en cas d'urgence.

Son influence sur les attaques et les offensives merengue est également notable. Non seulement il a marqué contre Getafe mardi, mais ses dribbles réussis sont en moyenne de plus de deux par match.

Il connaît le succès avec 53 de ses 81 tentatives, soit plus que Luka Modric (49 sur 66) et Vinicius (40 sur 93) en termes des autres dribbleurs les plus habiles de l'équipe. Le taux de réussite des dribbles de Mendy est également le plus élevé pour les défenseurs des cinq meilleures ligues européennes.

Javi Galan a certes de meilleurs chiffres, mais a joué en tant qu'arrière, mais aussi ailier pour Huesca, tandis que Mendy vient ensuite et devance les 52 de Theo Hernandez sur 85.

Ferland Mendy a joué chaque minute de la campagne actuelle de la Ligue des champions et, au cours de sa carrière avec les géants espagnols jusqu'à présent, il a disputé 57 matchs.

Au cours de ces 57 matchs, il a joué 4520 minutes, seulement Kroos surpasse ce nombre lors de sa première année et demie dans la capitale espagnole. Bref, l'ancien lyonnais est promis à un très bel avenir, tandis que son concurrent Marcelo ne devrait plus faire long feu dans la capitale espagnole.