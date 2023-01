La stat complètement FOLLE d'Haaland avec City

Arrivé à Manchester City pour battre tous les records, Erling Haaland ne cesse d'écrire l'histoire. Nouvelle stat folle pour le cyborg.

Où et quand va-t-il s'arrêter? Passé maître dans l'art des buts depuis sa plus tendre enfance, Erling Haaland semble s'être donné une mission : marquer plus de buts qu'il n'est possible d'en marquer. Après avoir battu tous les records ou presque en Allemagne, le Norvégien s'est envolé cet été pour martyriser l'Angleterre avec Manchester City. Nouvelle preuve ce dimanche avec une nouvelle statistique complètement folle.

Des triplés et des buts à la pelle

Après plusieurs prestations très mitigées (défaite à Southampton et Manchester United, victoire compliquée contre Tottenham), Manchester City a pu compter ce dimanche sur un Erling Haaland en grande forme pour repartir vers l'avant comme il se doit. Un triplé contre Wolverhampton, une victoire dans la poche et de nouvelles statistiques complètement folles.

Grâce à sa performance 3 étoiles, Erling Haaland a inscrit ses 23e, 24e et 25e but en Premier League cette saison. C'est déjà deux de plus que les co-meilleurs buteurs de la saison dernière (Mohamed Salah et Heung-min Son), alors que le mois de janvier n'est pas terminé. Il a, par la même occasion, validé son 4e triplé en Angleterre. Soit déjà autant qu'Harry Kane, et un de moins que le record d'Alan Shearer (5 triplés). Le Norvégien permettra-t-il à City de refaire son retard sur Arsenal et remporter la Premier League?