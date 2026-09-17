Ellyes Skhiri, la star du club allemand de Cologne, a annoncé sa retraite internationale avec la sélection tunisienne.

Skhiri a déclaré, sur son compte Instagram : « Le moment est venu d'annoncer la fin de mon parcours international. »

Il a ajouté : « Porter ce maillot et représenter mon pays natal a été une source de grande fierté et un immense honneur. Les émotions, les moments de partage et tous ces souvenirs resteront gravés dans ma mémoire. »

Il a poursuivi : « L'occasion de représenter la Tunisie dans les plus grandes compétitions de football, en participant à 4 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations et à 3 Coupes du monde, est un grand privilège qui embellira mon parcours à jamais. »

Skhiri a souligné : « Nous avons vécu de grandes victoires et des moments de joie ensemble, mais nous avons aussi connu des défaites cruelles et des déceptions qui resteront les moments les plus douloureux et les plus difficiles de ma carrière sportive. »

Il a indiqué : « Mon dévouement, ma loyauté et mon respect tout au long de ces années ont été sans limites envers notre sélection tunisienne. Je souhaite le meilleur à tous mes coéquipiers, au staff technique et aux membres de la Fédération tunisienne pour l'avenir, et qu'ils remportent tous de grandes victoires, afin d'offrir la joie et la fierté que le peuple tunisien mérite. »

Dans le même temps, le compte de la Fédération tunisienne, sur Instagram, a adressé un message de remerciement à Skhiri, écrivant : « Merci Ellyes Skhiri pour tout. 11 années de fidélité, de sacrifice et de fierté pour le drapeau national. L'aigle de la Tunisie pour toujours. »

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